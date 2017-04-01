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Умер Евгений Евтушенко
01.04.2017 19:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 апр — Sputnik. Известный поэт Евгений Евтушенко скончался сегодня в США на 85-м году жизни. Об этом СМИ сообщила его супруга.
В пятницу вечером стало известно об экстренной госпитализации поэта, в связи с резким ухудшением здоровья.
Евгений Евтушенко скончался в субботу от остановки сердца, сообщила
Летом 2015 ода поэт перенес операцию на сердце, которая прошла успешно — в московском госпитале Бурденко Евтушенко установили кардиостимулятор. В сентябре 2013 года Евгению Евтушенко была ампутирована нога.
Евгений Евтушенко 18 июля отметил 84-летие. Советский и российский поэт получил известность также как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер.
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Супруга известного поэта сообщила о его кончине в госпитале в США.
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