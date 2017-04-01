МИНСК, 1 апр — Sputnik. Известный поэт Евгений Евтушенко скончался сегодня в США на 85-м году жизни. Об этом СМИ сообщила его супруга.

В пятницу вечером стало известно об экстренной госпитализации поэта, в связи с резким ухудшением здоровья.

Евгений Евтушенко скончался в субботу от остановки сердца, сообщила РИА Новости его вдова Мария Новикова.

"Он скончался несколько минут назад в окружении родных и близких. Мирно, во сне, от остановки сердца", — сказала она.

Летом 2015 ода поэт перенес операцию на сердце, которая прошла успешно — в московском госпитале Бурденко Евтушенко установили кардиостимулятор. В сентябре 2013 года Евгению Евтушенко была ампутирована нога.

Евгений Евтушенко 18 июля отметил 84-летие. Советский и российский поэт получил известность также как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер.