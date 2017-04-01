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Поле для игры в городки, захламленный овраг. В Могилеве прошел первый субботник
02.04.2017 01:35 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве 1 апреля прошел первый городской субботник. С граблями и лопатами наперевес могилевчане очищали город от мусора. Волонтеры начали большую кампанию по благоустройству и сохранению Печерского лесопарка. Чиновники начали строить поле для игры в городки.
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К борьбе с мусором подключились волонтеры.
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