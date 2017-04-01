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Новости недели: газ, "Евровидение" обыски на Белсате и погоня в Минске
02.04.2017 09:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Редакция информационного агентства Sputnik вспоминает самые обсуждаемые события, произошедшие в течение недели 27 марта — 2 апреля. В обзоре новостей — погоня в Минске, споры вокруг нефти и газа, обыски в офисах "Белсата" и другое.
Минская погоня
В понедельник в Минске произошло событие, напоминающее голливудские боевики: 14 экипажей ГАИ гнались за машиной с двумя молодыми людьми. Как рассказал на радио Sputnik представитель столичного ГАИ, 19-летняя девушка и 17-летний парень, меняясь местами за рулем, на большой скорости уходили от экипажей ГАИ, петляя по всему городу и
Опубликовали представители столичной Госавтоинспекции и
Нефтегазовый спор
В конце недели премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков направился в Москву. В российской столице, помимо прочего, Кобяков обсудили с коллегой Дмитрием Медведевым и ситуацию с долгом республики за энергоносители. Как позже заявил
Позже пресс-служба белорусского правительства заявила о том, что вопрос все равно обсуждается.
© Sputnik/ Александр Кривошеев
А в России напоминают, что
Так что "спор хозяйствующих субъектов" вновь придется решать на самом высоком уровне. Точная дата встречи президентов двух стран — Владимира путина и Александра Лукашенко — также была в числе самых обсуждаемых тем прошедшей недели. А итоги их переговоров, намеченных на понедельник 3 апреля в Санкт-Петербурге, несомненно, будут осуждать уже всю следующую неделю.
А был ли Статкевич?
В конце предыдущей недели родные сообщили о "пропаже" оппозиционного политика и одного из предполагаемых лидеров "Дня Воли"
Как заявили Sputnik в Комитете госбезопасности, их сотрудники
Страсти по "Евровидению"
Грядущее "Евровидение-2017" стало самым скандальным в истории еще до проведения самого конкурса. Из-за
В пятницу же появилась информация о том, что в случае последующего поведения Украины в таком же ключе "
Обыски в офисах "Белсата"
Обыски и конфискация техники в минских офисах польского телеканала "Белсат" прошли утром в пятницу. Кроме того, правоохранители задержали одного из операторов не зарегистрированного в Беларуси телеканала.
Как пояснили в ГУВД, мероприятия проводились в рамках проверки законности использования товарного знака. В то же время, посол Польши Конрад Павлик в Минске уже связался с белорусским МИД и призвал белорусских дипломатов разъяснить ситуацию с обысками на телеканале.
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