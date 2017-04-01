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Парень после ампутации двух ног: Нашу систему реабилитации могу похвалить за все кроме протезов

02.04.2017 11:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Минчанин Игорь Козловский уже год учится ходить. Сейчас ему 29 лет, и его новые ноги — протезы. Два года назад все началось с головокружения и анемении одной руки, через несколько дней стали немного побаливать ноги. Но разве это повод для 27-летнего парня идти к врачу?! В новом выпуске «Не стыдно спросить» молодой человек рассказывает о том, как начинается его новая жизнь.

Так, как делал наш герой, делают очень многие белорусы. Когда заболели ноги, пил обезболивающие препараты, когда стало совсем плохо — вызвал скорую. А там уже началась спасательная операция в реанимации, которая длилась многие недели и изменила жизнь не только Игоря, но и его родных и близких. В ком нашел надежных помощников, есть ли примеры для позитивного подражания, как научиться ходить в 28 лет заново, и что думает о системе здравоохранения Беларуси, на которую после пережитых кризисных ситуацияй все смотрят по-разному.

Публикуем сокращенную версию программы, полную версию эфира вы найдете на нашей странице в социальной сети Facebook.

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Минчанин Игорь Козловский уже год учится ходить. Сейчас ему 29 лет, и его новые ноги - протезы. Два года назад все началось с головокружения и анемении одной руки,...

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