Минчанин Игорь Козловский уже год учится ходить. Сейчас ему 29 лет, и его новые ноги — протезы. Два года назад все началось с головокружения и анемении одной руки, через несколько дней стали немного побаливать ноги. Но разве это повод для 27-летнего парня идти к врачу?! В новом выпуске « Не стыдно спросить » молодой человек рассказывает о том, как начинается его новая жизнь.

Так, как делал наш герой, делают очень многие белорусы. Когда заболели ноги, пил обезболивающие препараты, когда стало совсем плохо — вызвал скорую. А там уже началась спасательная операция в реанимации, которая длилась многие недели и изменила жизнь не только Игоря, но и его родных и близких. В ком нашел надежных помощников, есть ли примеры для позитивного подражания, как научиться ходить в 28 лет заново, и что думает о системе здравоохранения Беларуси, на которую после пережитых кризисных ситуацияй все смотрят по-разному.

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