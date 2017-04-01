В пяти километрах от большой дороги и в сорока — от райцентра Петриков, в самой настоящей полесской глуши расположен поселок Тремля. В нем живут 32 человека. Соседи из домов, стоящих напротив, могут попасть в гости друг к другу только через мост. Все из-за необычного ландшафта. Прямо по центру деревни пролегает водный канал. Первое, что приходит на ум, — Венеция.





Впервые Тремля упоминается в письменных источниках второй половины XIX века. Тогда она ничем не отличалась от тысяч других деревень. В 1932 году полесские воды решили использовать в промышленных целях — так был образован рыбхоз. Недалеко от деревни выкопали искусственные пруды. Чтобы вода в них не застаивалась, от реки Тремля проложили многокилометровый канал. Он и разделил деревню на два берега. Местные жители таким изменениям в ландшафте были только рады — мужчины любыми сподручными средствами ловили в канале рыбу, женщины во время большой стирки полоскали в нем белье.





Сегодня все иначе: в домах тремлян — водопровод и стиральные машины, рыбы в канале — разве что кошке на уху, да и ту ловить некому — в поселке остались почти одни пенсионеры.









Деревенскую тишину нарушает лишь клекот аистов. Каждую весну они прилетают сюда, обзаводятся потомством. Из года в год местные жители наблюдают птичью идиллию прямо из окон домов.

— Вон этого бусла я Дмитрием назвал, — пенсионер Анатолий проводит экскурсию по деревне. Показывать здесь особо нечего — несколько жилых домов, магазин да контора рыбхоза. Но главная достопримечательность, конечно, канал. Напротив каждой калитки — спуск к воде, на воде — небольшие самодельные мостки, на мостках — скамеечки.





— Теперь еще не хорошо у нас. Вот в мае — сирень цветет, все благоухает, — расплывается в улыбке Анатолий. — А летом в каждом доме внуки — весело. Ох, они тут барахтаются все дни в воде. Счастье им тут. Единственный недостаток — комары да мошки.

— Так уж и единственный? — на голоса незнакомцев выходит соседка Анатолия — Любовь Михайловна. Женщина явно не разделяет романтического настроя односельчанина и переходит к фактам. Транспортное сообщение с большой землей отсутствует. Без личного автомобиля добраться до города непросто.





— Тут два пути. Либо до трассы пять километров идти и там ловить попутку до Калинковичей или до Петрикова. А не каждый и возьмет. Либо шесть километров до Копаткевичей шуровать и оттуда уже — на автобусе, — рассказывает пенсионерка.

Раз в неделю, впрочем, можно позвонить на автовокзал и сделать заявку. Тогда в Тремлю приезжает автобус и отвозит всех желающих в райцентр.

— По заявке он придет обязательно, даже если один человек будет, все равно повезет, — уточняют местные.





— Вы лучше напишите, пусть приедут да кусты эти повырубят вдоль канала, — продолжает пенсионерка. — Все заросло. Мы бы и сами, да говорят, что за срубленное дерево теперь штраф могут влупить. А вы говорите — Венеция.

— А мне здесь нравится, — перебивает бабушку внук Максим. Парень приехал сюда из Мозыря на каникулы, и его школьные сочинения на тему «Как я провел лето» почти всегда о Тремле.

— Отдыхать тут, может, и хорошо, но не жить, — не унимается бабушка Максима.





Но как раз не отдыхать, а жить шесть лет назад приехали в Тремлю молодожены Алеся и Михаил.

— Миша сам отсюда. Но когда мы познакомились, жил, как и я, в Орше, вместе работали на льнокомбинате. Поженились, стали квартиру снимать. Зарплаты маленькие. Миша и говорит: «Алеся, мы ведь не потянем. Надо к родителям в деревню перебираться». Я сначала даже слушать не хотела. Но муж съездил сюда, договорился с директором рыбхоза по поводу работы. Потом привез меня. Мне здесь сразу понравилось, — вспоминает Алеся.





Молодоженам выделили в Тремле дом. Михаил устроился в рыбхоз водителем. Алеся — продавцом в магазин. Вскоре у них родилась дочь Лиза.

— Поначалу было страшновато, все-таки до города далеко, маленький ребенок, а вдруг что случится, да и по дому тосковала, а сейчас ни за что не променяю Тремлю на город. Кстати, сюда и мои родители из Орши перебрались. Мы теперь отсюда ни за что не уедем. Только бы была работа.





Работа в Тремле пока есть, но рыбхоз переживает не лучшие времена. Держаться на плаву все сложнее. Сейчас предприятием руководит Николай Филиппов. В августе прошлого года в интервью «СБ. Беларусь Сегодня» он рассказал о сложностях, с которыми приходится сталкиваться рыбхозу.

— Предприятие закредитовано, хотя, на мой взгляд, некоторые кредиты можно было и не брать. Погашение процентов дается тяжело. На ситуацию сильно повлияла и прошлогодняя засуха. Что сейчас главное? Выйти на соблюдение технологии. Кормить рыбу как положено, создать нужные условия… Это работа специалистов, — отметил директор.

Были претензии к предприятию и со стороны Комитета госконтроля — нарушения производственно-технологической дисциплины в 2015 году привели к потерям свыше 35 процентов товарной рыбы. Остро стоит вопрос модернизации производственного фонда. Износ — более 70 процентов.

Несколько лет назад здесь пытались выращивать осетра, но эксперимент так и остался экспериментом — разведение ценных пород рыбы требует других условий и технологий, которых на предприятии попросту нет. А потому основной ассортимент рыбхоза составляют, в основном, карп и щука.

— Карп наш очень качественный, однако по цене проигрывает. У минского себестоимость 1,5 рубля, у нашего — три. Те хозяйства своевременно провели модернизацию, у нас все иначе, — вздыхают на предприятии.













