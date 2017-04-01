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Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 3 апреля

02.04.2017 13:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 3 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы.

Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер будет юго-западным с переходом на северный 4−9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с. Ночная температура составит 6−11 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 12−17 градусов, а по юго-востоку — до плюс 18−21 градуса.

 
 
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Ветер будет юго-западным с переходом на северный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с. Ночная температура составит 6-11 градусов со знаком плюс.

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