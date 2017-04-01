Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 3 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы.

Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер будет юго-западным с переходом на северный 4−9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с. Ночная температура составит 6−11 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 12−17 градусов, а по юго-востоку — до плюс 18−21 градуса.