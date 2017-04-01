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Белорусских школьников зовут на финал Кубка Конфедераций FIFA

02.04.2017 13:09 — Новости Общества | Tut.by  
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В Беларуси стартовал конкурс среди школьников, лучший из которых представит нашу страну на летнем международном форуме «Футбол для дружбы» в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении организаторов проекта, реализуемого в Беларуси российским «Газпромом» при поддержке Белорусской федерации футбола.


С 26 июня по 3 июля в Санкт-Петербурге пройдет пятый сезон международной детской социальной программы «Футбол для дружбы», в которой примут участие дети из 64 стран. В рамках проекта девочки и мальчики, увлекающиеся футболом, соберутся в культурной столице России, где в течение недели будут играть в футбол, участвовать в различных социальных мероприятиях, а также воочию смогут посмотреть финал Кубка Конфедераций FIFA на новом стадионе «Санкт-Петербург Арена».

Юный футболист от Беларуси будет играть на позиции защитника в одной из восьми интернациональных сборных. В так называемой «Красной команде» ему компанию составят сверстники из Швейцарии, Польши, Мексики, Великобритании, Португалии, Украины и Хорватии.

К участию приглашаются мальчики и девочки в возрасте 12 лет, увлекающиеся футболом. Юным спортсменам необходимо прислать двухминутное видеоэссе с рассказом о себе, своих успехах и достижениях в футболе. Кандидаты, записавшие ролик на английском, получат преимущество при отборе, хотя использование иностранного языка в видеоэссе не является обязательным условием.

Видеоролик нужно отправить на адрес Belarus_press@footballforfriendship.com до 13 апреля 2017 года, организаторы продлили срок приема заявок. Из полученных работ жюри отберет 11 юных футболистов, которые примут участие в мини-чемпионате по футболу 15 апреля, где и будет выбран победитель.

 
 
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В Беларуси стартовал конкурс среди школьников, лучший из которых представит нашу страну на летнем международном форуме «Футбол для дружбы» в Санкт-Петербурге. Об...

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