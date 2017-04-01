﻿ Купи джерси СКА с автографами игроков и присоединись к команде Коли Лукашенко, которая помогает ребенку. 21.by
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Купи джерси СКА с автографами игроков и присоединись к команде Коли Лукашенко, которая помогает ребенку

02.04.2017 13:55 — Новости Общества | Tut.by  
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TUT.BY запустил благотворительный аукцион, вырученные средства с которого будут переданы на лечение 13-летнего игрока хоккейной команды «Лидские львы» Вадима Ошмяны, у которого врачи обнаружили тяжелое злокачественное заболевание — саркома Юинга бедренной кости с метастазами.

В качестве лота выставлена джерси из официального магазина хоккейного СКА, который борется за попадание в финал Кубка Гагарина. На майке расписались все игроки команды. TUT.BY джерси передал тренер СКА и сборной России Олег Знарок через сотрудников клуба.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ознакомиться с лотом и сделать ставку можно TUT.

Юному хоккеисту из Лиды помогают известные игроки не только из Беларуси, но и дальнего зарубежья.

Хоккеисты минского "Динамо" и сборной Беларуси Александр Кулаков и Кристиан Хенкель навестили Вадима в онкологическом центре в Боровлянах, федерация хоккея Беларуси и клуб также перечислили деньги на открытый благотворительный счет.

Отец Михаила Грабовского Юрий Александрович несколько раз навещал юного игрока в онкологическом центре с подарками от сына.

Также сын президента Беларуси Коля Лукашенко, вместе со своими одноклубниками из команды «Грифоны», перечислил деньги на счет для лечения парня.

Напомним, что Вадим Ошмяна нуждается в неотложной операции и дорогостоящем лечении за рубежом.

Как помочь мальчику

Благотворительные счета открыты в филиале 413/07 «АСБ Беларусбанк» — г. Лида ул. Советская, 17. УНП 500 191 715, МФО 152 101 696:

белорусские рубли — транзитный счет 3 819 382 104 109 на благотворительный счет 000096 в отделении 413/07, бессрочный

доллары США — транзитный счет 3 819 382 105 717 на благотворительный счет 000099 в отделении 413/07, бессрочный

российские рубли — транзитный счет 3 819 382 105 717 на благотворительный счет 000034 в отделении 413/07, бессрочный

евро — транзитный счет 3 819 382 105 717 на благотворительный счет 000034 в отделении 413/07, бессрочный

Назначение платежа: Счет открыт в отделении 413/07 на имя Ошмяна Александра Ивановича для сбора средств на операцию и лечение за рубежом сына Ошмяна Вадима Александровича.

Карт-счет ОАО «Беларусбанк»: 9 112 000 156 677 988 срок действия 10/19, Иван Ошмяна

Есть возможность пополнить баланс МТС: (+37529) 5 801 742 (в дальнейшем средства будут переведены на благотворительный счет через сервис iPay)

Контакты: +375−29−618−90−24

 
 
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В качестве лота выставлена джерси из официального магазина хоккейного СКА с автографами игроков клуба.

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