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По Минску на день пустили бесплатный арт-трамвай

02.04.2017 17:45 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минске 2 апреля появился синий арт-трамвай, который бесплатно развозит пассажиров. Передвижную выставочную экспозицию по мотивам мюзикла «Чыгунка» запустил мобильный оператор velcom к Всемирному дню информирования о проблеме аутизма.


Арт-трамвай до вечера ходит по маршруту № 3, который ведет от Серебрянки через центр города до диспетчерской станции «Озеро». Внешне вагон выделяется непривычным для столичного транспорта синим цветом, который во всем мире считается символом борьбы с проблемой аутизма. Для проезда в арт-трамвае билет не нужен — он курсирует бесплатно для пассажиров.

В салоне трамвая организована специальная экспозиция, посвященная премьере в Минске музыкального спектакля «Чыгунка». Так, внутри развешены фотографии юных актеров, причем таким образом, чтобы никто не догадался, где на снимках изображены обычные актеры, а где — дети с аутизмом. Пока трамвай движется, пассажиры через динамики могут узнать о мюзикле и проблеме детского аутизма. Пока взрослые пытаются преодолеть стереотипы, детей развлекает ростовая кукла.

Пассажиры по-разному реагируют на синий трамвай. Одни осторожничают и остаются на остановке. «А что это у вас свадьба едет?» — вопрошает взрослый мужчина и пятится назад. А некоторые, напротив, караулят арт-трамвай уже с утра. «Хорошая идея: так бы никогда не столкнулась с этой темой. Мы привыкли смотреть на людей с аутизмом как на изгоев общества, а тут выясняется, что они первоклассно играют на сцене, пишут рассказы и рисуют картины. Мое мнение кардинально поменялось», — призналась девушка лет 20-ти.

Мюзикл «Чыгунка» поставлен Семейным инклюзив-театром «i» вместе с velcom по сказке 11-летнего мальчика с аутизмом Кастуся Жибуля. На одной сцене играют обычные актеры и дети с аутизмом. «По всей видимости, это самый масштабный инклюзивный спектакль, который когда-либо ставили с участием детей с аутизмом в СНГ и Восточной Европе», — отметили в театре.

 
Теги: Минск
 
 
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В салоне трамвая организована специальная экспозиция, посвященная премьере в Минске музыкального спектакля "Чыгунка".

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