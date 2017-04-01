22 марта в Минске были задержаны христианские проповедники из Украины: Ашот Саркисян, Леонид Номерчук, Владислав Ермолов (Церковь «Благая Весть»). Об этом в своем фэйсбуке сообщил член минской полноевангельской церкви «Новая Жизнь», юрист Сергей Луканин со ссылкой на Алеся Логвинца, который сидел с ними в одной камере.

Украинцы находятся в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина, должны выйти в среду, 5 апреля в 9.30 утра. Они направили письмо в посольство Украины, но никакой реакции не последовало (не уверены, что письмо ушло с Окрестина), написал Луканин.

По его информации, «украинцы собирались провести в Минске библейские семинары с участием южно-корейского проповедника, однако были задержаны и осуждены на 15 суток по ложному обвинению якобы за то, что ругались матом».