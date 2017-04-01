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В изоляторе на Окрестина нашлись три "христианских проповедника из Украины"
02.04.2017 18:24 — Новости Общества | Tut.by
22 марта в Минске были задержаны христианские проповедники из Украины: Ашот Саркисян, Леонид Номерчук, Владислав Ермолов (Церковь «Благая Весть»). Об этом в своем
Украинцы находятся в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина, должны выйти в среду, 5 апреля в 9.30 утра. Они направили письмо в посольство Украины, но никакой реакции не последовало (не уверены, что письмо ушло с Окрестина), написал Луканин.
По его информации, «украинцы собирались провести в Минске библейские семинары с участием южно-корейского проповедника, однако были задержаны и осуждены на 15 суток по ложному обвинению якобы за то, что ругались матом».
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Украинцы собирались провести в Минске библейские семинары с участием южно-корейского проповедника
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