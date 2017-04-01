Для воспитанников приютов под Минском устроили волшебное представление. Фокусник из Японии показал ребятам настоящую шоу-программу. Ее увидела корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Деньги из воздуха и молоко из книги. Японский фокусник Макс Ватанабэ научил белорусских детей чудесам. Уже двадцать лет он ездит по миру и дает представления для сирот.

«Я сожалею об участии Японии во Второй мировой войне и тех бедах, которые принесла война. Наверное, все японцы сожалеют о том, что произошло. Поэтому моя миссия - приносить счастье и радость тем детям, которые в том числе пострадали из-за последствий войны. Поэтому я дарю им волшебное шоу», - рассказал Макс Ватанабэ.

Максу Ватанабэ - 84. Фокусник признается: энергией заряжают дети, они вместе создают волшебство.

В Беларуси есть три детские «SOS- деревни». В них живут приемные семьи, в которых растят три сотни детей-сирот. Кирилл нашел здесь пусть не родных, но настоящих родителей, братьев и сестер. Теперь они вместе строят дом, пока из конструктора.

«Я хочу стать полицейским и построить большой дом. Красивый и большой», - рассказал воспитанник Кирилл Малашкевич.

Первый такой приют открыли в стране больше двадцати лет назад. Поддержку здесь находят не только сироты, но и тяжелобольные дети.

«Мы помогаем, в том числе детскому онкодиспансеру. Размещаем семьи мам с детьми в наших домах. Помогаем, сопровождаем, оказываем психологическую поддержку», - рассказал директор детской SOS-деревни Виталий Коротыш.

Кудесник из Японии скоро отправится с гастролями на остров Тонга в Тихом океане. Но сначала навестит и две другие детские деревни в Могилеве и Марьиной горке.

В Детские деревни могут обратиться за помощью жертвы домашнего насилия и те родители, у которых могут забрать детей.