|
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси
02.04.2017 10:51 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси, сообщается на сайте Кремля.
Как отмечается в поздравительной телеграмме, за 20 лет Москва и Минск достигли серьезных результатов интеграционного сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах.
По словам Путина, две страны накопили огромный опыт двусторонних отношений. Это помогает найти решение любых, даже самых сложных вопросов, а также способствует дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских связей.
День единения народов России и Беларуси
Накануне поздравительную телеграмму
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский президент высоко оценил результаты интеграционного сотрудничества за 20 лет со дня образования Союзного государства.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии