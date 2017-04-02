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Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси

02.04.2017 10:51 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси, сообщается на сайте Кремля.

Как отмечается в поздравительной телеграмме, за 20 лет Москва и Минск достигли серьезных результатов интеграционного сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах.

По словам Путина, две страны накопили огромный опыт двусторонних отношений. Это помогает найти решение любых, даже самых сложных вопросов, а также способствует дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских связей.

День единения народов России и Беларуси отмечается 2 апреля. В этот день был подписан договор о Сообществе между Россией и Беларусью в 1996 году. 2 апреля 1997 года был подписан договор о Союзе РФ и Беларуси.

Накануне поздравительную телеграмму выпустил Лукашенко. По его словам, это не просто знаменательная дата в новой истории наших стран, это подтверждение духовной и культурной близости двух братских народов, тесного политического и экономического партнерства.

 
Теги: Минск
 
 
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Российский президент высоко оценил результаты интеграционного сотрудничества за 20 лет со дня образования Союзного государства.

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