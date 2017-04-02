Доброе утро!

Если кто-то считает, что его заставляют много работать, обязательно прочтите вот этот классный текст о Японии . Там людей, наоборот, заставляют не работать! «Типичный рабочий день: с 7.00 до 22.00 (с небольшим перерывом, чтобы на скорую руку пообедать в столовой), — рассказывает живущая в Токио белоруска. — В моей компании провели реформу, и с апреля все должны будут уходить домой не позднее 19.00. Наш начальник отдела, рассказывая о реформе, сказал: «Я понимаю ваше негодование — у нас ведь столько работы, но это приказ сверху!». Всем — хорошей рабочей недели.





ВАЖНОЕ

Александр Лукашенко и Владимир Путин поздравили друг друга и народы Беларуси и России с Днем единения. А уже сегодня лидеры двух стран должны встретиться лично в Санкт-Петербурге. Что ж, ждем новостей: тем для обсуждения у них немало .

В выходные был еще один праздник — День смеха. Злободневно пошутил МИД России , разыграл людей наш видеоотдел, а еще мы посмотрели, как шутят IT-компании .

Помните, на совещании Лукашенко с силовиками обсуждали создание республиканской системы мониторинга общественной безопасности? Так вот стало известно, что она обойдется стране примерно в 100 млн долларов. Как это работает и зачем нам это нужно — читайте здесь .

Важное для наших личных кошельков: собрали, что и как изменится в этом месяце . С 1 апреля выросла базовая арендная ставка, к которой привязаны цены на аренду машино-мест, подорожали некоторые марки сигарет, а МТС и velcom увеличивают цены на отдельные свои услуги. Зато с 19 апреля снизится ставка рефинансирования.

Важное для «кошелька» страны: утвердили стратегию развития финансового рынка до 2020 года — похоже, он обойдется без господдержки. Правительство и Нацбанк подписались на реформы.

Международные производители сложнобытовой техники заявили, что Россия блокирует поставки импортной техники , прошедшей сертификацию в Беларуси. По нашей информации, Беларусь уже направила в Евразийскую экономическую комиссию запросы относительно неправомерных действий российских таможенных органов. Ситуацию обсудят 5 апреля на заседании Консультативного комитета ЕЭК по техническому регулированию.

Печальная новость пришла в субботу из США. Там умер поэт Евгений Евтушенко. Ему было 84 года.

…Идут белые снеги,

как по нитке скользя…

Жить и жить бы на свете,

но, наверно, нельзя.

ПОПУЛЯРНОЕ

Белорусам, которые не могут трудоустроиться, недавно предложили пойти на временные оплачиваемые работы. И хотя на них наниматели обещают небольшие зарплаты — около «минималки», это все равно больше, чем пособие по безработице. «Приехали вроде люди нормальные, одеты прилично. Что, в городе работы нет? Работать должны все!» — удивились в хозяйстве «Гастелловское». Мы посмотрели, кто и почему откликается на временные вакансии .





А еще рассказываем, как в регионах работают комиссии по трудоустройству : «12 человек сидят в комиссии и принимают только по одному безработному, по два не пускают. Возникает вопрос: зачем столько человек на прием одного безработного? Рассадить их надо в три кабинета — насколько быстрее бы пошел процесс», — жалуются на них безработные.

Кстати, наши ребята из FINANCE.TUT.BY собрали все лучшие материалы о Декрете № 3 и тунеядцах — их можно найти здесь , прочесть и перевоспитаться.

Изучили рынок загородных «недостроев»: пытались понять, откуда взялось столько предложений по «коробкам». Ответ здесь .

Вот вам много красоты. «Милавица» открыла свой первый премиум-магазин в Минске, а наши фотографы посмотрели на дефиле моделей в женском белье. И вы посмотрите . И на боевого ветерана ВВС США, которая стала фитнес-моделью, тоже обязательно посмотрите — о-о-очень, знаете ли, мотивирует привести себя в порядок к лету!

Кстати, о лете. Вы уже определились с отпуском? Путевки на море в этом сезоне бронируют чаще, чем в прошлом, но это не говорит о том, что люди стали богаче. Белорусы все равно в первую очередь смотрят на цену тура. А мы пока разузнали, какие страны для отдыха в этом году интересуют людей и какими новинками удивят туроператоры .

Ну и вот вам напоследок репортаж с мероприятия, где все сошли с ума тысячи детей и их родителей общались с бонстиками. Если вы не знаете, что это за зверь такой, — вы счастливый человек рассказываем.





ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Изучили воспоминания британского адмирала о Ставке императора в Могилеве. Очень интересный исторический текст получился! Спустя 100 лет после свержения монархии в Российской империи отношение к Николаю Второму мало изменилось. И самого Николая, и его действия до сих пор оценивают противоречиво. Почему — понятно из раскопанных нами фактов .

Местные власти выполняют поручение президента и выбирают «деревни будущего». Что именно там будут развивать и когда заработает проект, пока неизвестно, но мы уже побывали в будущих «деревнях будущего» на Западе и на Востоке и узнали, чем они живут и о чем мечтают сейчас.

А вот чудесный репортаж из «белорусской Венеции» — деревни на воде, где к соседям ходят в гости по мосту. Правда, местные настроены не очень романтично: «Лучше напишите, пусть приедут да кусты эти повырубят вдоль канала. Все заросло. Мы бы и сами, да говорят, что за срубленное дерево теперь штраф могут влупить. А вы говорите — Венеция».





С приходом тепла на дороги выехали байкеры — и уже и смерти, и травмы. Байкер ехал слишком быстро, водитель авто не заметил… Кажется, это противостояние не закончится никогда. Поговорили с бывшим пилотом гражданской авиации, а ныне заядлым байкером и директором клуба H.O.G. Minsk Chapter Belarus о том, как разделить одну дорогу на всех .

SPORT.TUT.BY попросил практикующего психолога изучить профили белорусских спортсменов в инстаграме и на их примере рассказать, что можно понять о человеке по аккаунту в социальной сети. «Она пользуется инстаграмом, чтобы продвигать себя. На всех снимках она красива и сексуальна. Если она не замужем, можно предположить, что это способ найти партнера. Здесь чувствуется потребность в признании… Понятно, что большинство людей публикуют свои лучшие снимки, но не все выкладывают фото в купальнике». Как думаете, о ком это?

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Ах, какая была погода в выходные ! Запомните их — на неделе все снова испортится. Сегодня вот дожди и грозы , дальше — посмотрим. Давайте вместе надеяться, что к субботе все снова наладится.

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