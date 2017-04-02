В сентябре следующего года в Минске пройдет международный космический конгресс, сообщает телеканал «МИР 24».

Его участники обсудят современные технологиии , которые применяются в отрасли. Также своими впечатлениями о полетах поделятся космонавты. Кроме этого, на форуме Беларусь рассчитывает заключить соглашение о сотрудничестве с Европейским космическим агентством.

«Это не только оборудование, линзы и всевозможные матрицы, это и сами технологии обработки изображений. У нас есть школа обработки изображений, и я могу точно сказать, что эти вещи у нас развиты хорошо и вполне конкурентоспособны. Люди работают не только на благо Беларуси, но и мировой науке», - заявил заведующий отделом Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Алексей Белоцерковский.

Международный космический форум в Минске продлится неделю.