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Беларусь готовится принять космонавтов со всего мира

03.04.2017 08:55 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В сентябре следующего года в Минске пройдет международный космический конгресс, сообщает телеканал «МИР 24».

Его участники обсудят современные технологиии, которые применяются в отрасли. Также своими впечатлениями о полетах поделятся космонавты. Кроме этого, на форуме Беларусь рассчитывает заключить соглашение о сотрудничестве с Европейским космическим агентством.

«Это не только оборудование, линзы и всевозможные матрицы, это и сами технологии обработки изображений. У нас есть школа обработки изображений, и я могу точно сказать, что эти вещи у нас развиты хорошо и вполне конкурентоспособны. Люди работают не только на благо Беларуси, но и мировой науке», - заявил заведующий отделом Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Алексей Белоцерковский.

Международный космический форум в Минске продлится неделю.

 
Теги: Минск
 
 
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Международный космический конгресс продет в Минске в сентябре следующего года.

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