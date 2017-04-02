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Беларусь готовится принять космонавтов со всего мира
03.04.2017 08:55 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В сентябре следующего года в Минске пройдет международный космический конгресс, сообщает телеканал «МИР 24».
Его участники обсудят современные
«Это не только оборудование, линзы и всевозможные матрицы, это и сами технологии обработки изображений. У нас есть школа обработки изображений, и я могу точно сказать, что эти вещи у нас развиты хорошо и вполне конкурентоспособны. Люди работают не только на благо Беларуси, но и мировой науке», - заявил заведующий отделом Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Алексей Белоцерковский.
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Международный космический конгресс продет в Минске в сентябре следующего года.
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