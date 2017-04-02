В минувшие выходные в Витебске было до +20 градусов и громыхали первые грозы. На новой рабочей неделе ожидается теплая и дождливая погода, сообщает Республиканский гидрометеоцентр.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В понедельник, 3 апреля, в Витебске днем воздух прогреется до +15°С. Без осадков.

Во вторник ночью +5…+7°С, днем — +8…+10°С. С утра возможен дождь, днем — облачно, без осадков.

5 апреля, в среду, в дневные часы столбик термометра поднимется до +14°С. Без осадков, но ветрено.

В четверг нужно брать с собой зонтик: дождь зарядит на весь день. Ночная температура +7…+9°С, дневная +10…+12°С.

Похожая погода сохранится и в пятницу, 7 апреля.

Погода в Витебске и области

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