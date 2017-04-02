|
По-весеннему тепло. Погода в Витебске на неделю
03.04.2017 09:09 — Новости Общества | Tut.by
В минувшие выходные в Витебске было до +20 градусов и громыхали первые грозы. На новой рабочей неделе ожидается теплая и дождливая погода,
В понедельник, 3 апреля, в Витебске днем воздух прогреется до +15°С. Без осадков.
Во вторник ночью +5…+7°С, днем — +8…+10°С. С утра возможен дождь, днем — облачно, без осадков.
5 апреля, в среду, в дневные часы столбик термометра поднимется до +14°С. Без осадков, но ветрено.
В четверг нужно брать с собой зонтик: дождь зарядит на весь день. Ночная температура +7…+9°С, дневная +10…+12°С.
Похожая погода сохранится и в пятницу, 7 апреля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На новой рабочей неделе ожидается теплая и дождливая погода.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии