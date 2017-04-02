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Весна в разгаре. Погода в Гомеле на неделе
03.04.2017 09:02 — Новости Общества | Tut.by
Не нужно себя щипать. Воскресные плюс 20 °С — не сон, а действительность. Сегодня будет продолжение. Но шорты доставать пока рано, предупреждают мамы и синоптики.
Во вторник все-таки придется приодеться — солнце спрячется за тучи, максимальная температура днем +12°С. В среду и четверг характер погоды не изменится, но по утрам уже намного теплее — до + 9°, днем — до +13°С. В пятницу обещают резкое похолодание — днем всего плюс семь, пасмурно и дожди.
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Не нужно себя щипать. Воскресные плюс 20 ° - не сон, а действительность. Сегодня будет продолжение. Но шорты доставать пока рано, предупреждают мамы и синоптики.
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