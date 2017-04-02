Не нужно себя щипать. Воскресные плюс 20 °С — не сон, а действительность. Сегодня будет продолжение. Но шорты доставать пока рано, предупреждают мамы и синоптики.





Во вторник все-таки придется приодеться — солнце спрячется за тучи, максимальная температура днем +12°С. В среду и четверг характер погоды не изменится, но по утрам уже намного теплее — до + 9°, днем — до +13°С. В пятницу обещают резкое похолодание — днем всего плюс семь, пасмурно и дожди.