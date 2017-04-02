Хранящаяся в фондах Брестского областного краеведческого музея икона «Похвала Пресвятой Богородицы с Акафистом» оказалась на целый век старше предполагаемой даты написания, сообщил БЕЛТА директор музея Алексей Митюков.

Открытие было сделано благодаря высокоточному электронному микроскопу. Образ «Похвала Пресвятой Богородицы с Акафистом» поступил в музей в 1980 году и датировался ХIХ веком. Однако визуальный осмотр иконной доски, шпонок, красочного слоя под потемневшей олифой позволял судить о более ранней датировке произведения.

Предположения сотрудников музея подтвердились, когда у них появилась возможность рассмотреть старинную икону в режиме инфракрасного излучения. Колорит и особенности тонкого письма, лики святых, использование элементов прямой перспективы говорили о высоком художественном уровне памятника культуры. Расшифровка обнаруженной в правом нижнем углу образа надписи не оставила сомнений: икона была написана в XVIII веке.

Современное оборудование передано брестским музейщикам в пользование ООО «Регула» в соответствии с заключенным в сентябре прошлого года соглашением о сотрудничестве. Аппаратура необходима прежде всего художникам-реставраторам при работе с произведениями живописи, иконописи.

Многократное увеличение, а также возможность видеть изображения предметов в инфракрасном и ультрафиолетовом излучении позволяют проводить предреставрационные исследования и реставрацию музейных предметов на более высоком профессиональном уровне. Но приборами заинтересовались и научные сотрудники, которые начали их использовать для искусствоведческих экспертиз.

«Сейчас мы ведем переговоры о поставке в музей другого оборудования, которое позволит исследовать картины большого размера. В течение года планируем плотно поработать с нашими фондами. Так что не исключено, что нас ждут новые открытия», — добавил Алексей Митюков. Он назвал сотрудничество с минской фирмой хорошим примером государственно-частного партнерства в сфере культуры.