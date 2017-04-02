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Генпрокурор: надо ставить вопрос о штрафах за недостоверную информацию

03.04.2017 10:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 апр-Sputnik. Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк считает, что для СМИ нужно усилить ответственность за распространение недостоверной информации, об этом он заявил журналистам, отвечая на вопросы о правомерности задержания сотрудниками милиции участников несанкционированной акции 25 марта.

Генпрокурор: надо ставить вопрос о штрафах за недостоверную информацию
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Вообще-то настало время ставить вопрос о том, как подается информация в СМИ. В Германии дают очень крупные штрафы за недостоверную информацию",- сказал Конюк.

Он также отметил, что если мероприятие несанкционированное, то в любой стране — США, ФРГ, и в том числе и в Беларуси эти деяния считаются наказуемыми.

Конюк считает, что белорусская милиция применяла адекватные меры во время несанкционированной уличной акции. "Наши (сотрудники милиции Sputnik) намного корректнее действовали, чем в других странах",- сказал он.

Генпрокурор также отметил, что в любой ситуации, в том числе и в вопросе о правомерности действий сотрудников милиции, нужно разбираться.

Конюк также сообщил, что в действиях Мингориспоклкома, который в самый последний момент дал разрешение на проведении акции 25 марта в Минске, нет нарушений законодательства и проверку проводить не будут.

 
Теги: Минск
 
 
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Конюк считает, что белорусская милиция применяла адекватные меры во время несанкционированной уличной акции - в других странах действия правоохранительных...

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