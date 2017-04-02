МИНСК, 3 апр — Sputnik. Чартерные рейсы по нескольким зарубежным направлениям возобновит аэропорт Витебска этим летом.

"Авиакомпания "Белавиа" с 9 июня организует рейсы из Витебска в Калининград по пятницам и воскресеньям: из Витебска вылет в 16:15, из Калининграда — в 13:40 по местному времени. Полет продлится чуть более часа. Цена билетов 60-68 евро в одну сторону", — сообщили в пресс-службе Belavia.

Помимо этого, как и в прошлом году, из северной столицы можно будет отправиться в Турцию (первый рейс 8 июня) и Болгарию (с 16 июня). Следующие чартерные рейсы будут осуществляться 1 раз в 10-11 дней. Сейчас обсуждается возможность рейсов в Сочи.

Статус международного аэропорт Витебска получил в 1996 году. Воздушная гавань имеет сертификат Международной организации гражданской авиации ИКАО, это означает, вылеты отсюда возможны практически в любую точку мира.

Самолеты из Витебска вылетают по многим направлениям — в Стамбул и Лондон, в Австрию и Швейцарию. Речь идет о частных аэротакси для представителей бизнеса, которые обслуживаются в Витебском аэропорту в среднем два раза в неделю.

В 1990-х из Витебска чартерные рейсы выполнялись в Индию, Турцию, Китай, но "золотыми годами" Витебского аэропорта можно назвать 1984-1985-е годы, когда в год отсюда вылетали порядка 107 тысяч пассажиров. С годами пассажиропоток значительно упал, но чартеры, которые начали летать из Витебска в 2015 году, вновь поспособствовали росту пассажиропотока.