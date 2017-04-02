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Генпрокурор не знает, предъявлено ли обвинение по делу "Белого легиона"

03.04.2017 10:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 апр — Sputnik. В генеральной прокуратуре Беларуси пока нет информации о том, предъявлено ли обвинение фигурантам дела "Белого легиона", заявил глава надзорного ведомства Александр Конюк.

Генпрокурор не знает, предъявлено ли обвинение по делу "Белого легиона"
© Sputnik / Виктор Толочко
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"У меня пока нет информации, идет расследование", — сказал генпрокурор.

21 марта 2017 года президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая Могилев, заявил, что в Беларуси был обнаружен лагерь подготовки боевиков, готовивших беспорядки с применением оружия, и силовики проводят задержания. Позже КГБ Беларуси сообщил о задержании активистов организации и обнаружении в Столбцовском районе схрона "Белого легиона": в 75 километрах от Минска в лесу была обнаружена нарезанная арматура, а также несколько гранат. Информацию о нем сообщил один из задержанных активистов.

КГБ Беларуси возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках (ч. 3 ст. 293 УК РБ). Среди задержанных — активисты незарегистрированной организации: "Белый легион" вместе с Мирославом Лозовским.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Расследование по делу о подготовке массовых беспорядков с участием активистов незарегистрированной организации "Белый легион" продолжается.

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