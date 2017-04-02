С 2017 года в купаловском университете будут готовить маркетологов-программистов, преподавателей музыкального искусства и мировой художественной культуры, а также инженеров-строителей по специальности «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна», сообщается на сайте Гродненского университета.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Каждая из специальностей востребована в реальном секторе экономики Гродненского региона. Это подтверждают заявки на распределение выпускников ГрГУ имени Янки Купалы от представителей бизнеса, учреждений образования и культуры области, строительных и проектных организаций по строительству, монтажу, эксплуатации, наладке, ремонту и реконструкции.

В рамках подготовки по новым специальностям студенты будут изучать как общепрофессиональные дисциплины, направленные на расширение и развитие кругозора, так и специальные, касающиеся будущей профессиональной деятельности. Срок обучения составит от 4 до 5 лет.

После окончания университета по специальности «Электронный маркетинг» выпускник получит квалификацию «маркетолог-программист». Он будет владеть профессиональными компетенциями в области маркетинга и коммерческой деятельности и использовать в своей работе IT-технологии. Полученные знания и навыки дадут возможность работать в сфере интернет-маркетинга, рекламной деятельности, в изучении конъюнктуры рынка. Также специалист сможет вести электронную коммерцию, решать маркетинговые задачи с помощью современных информационных технологий и программного обеспечения. Выпускники специальности «Электронный маркетинг» смогут реализовать себя и в научно-исследовательской деятельности.

Абитуриенту необходимо сдать централизованное тестирование по русскому или белорусскому языкам, математике и иностранному языку.

Специальность «Музыкальное искусство и мировая художественная культура» позволит выпускнику стать преподавателем этих дисциплин. Он сможет работать в сферах образования и культуры музыкальным руководителем, хормейстером, концертмейстером, аккомпаниатором внешкольных учреждений образования и воспитания.

Во время учебы по данной специальности в университете студенты будут изучать планирование и управление учебно-воспитательным процессом в учреждениях образования и культуры, организацию и управление хоровым коллективом, профессиональную игру на музыкальном инструменте. Также будет перенимать исполнительский опыт, заниматься просветительской деятельностью, участвуя в конкурсах, фестивалях, концертах, музыкальных форумах и т.д.

Для поступления на эту специальность абитуриенту необходимо пройти централизованное тестирование по белорусскому или русскому языкам и истории Беларуси, а также сдать профильный вступительный экзамен «Творчество», который проходит в университете в два этапа.

По специальности «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна» будут готовить инженеров-строителей.

Студентов обучат проектированию энергосберегающих систем, систем отопления на базе современных автоматизированных технологий теплопотребления, выработке и транспортировке тепловой энергии. Также будущим специалистам научат, как правильно организовывать подачу и удаление нужного количества наружного воздуха, необходимого для жизнедеятельности человека, как использовать нетрадиционные источники энергии для жизнеобеспечения, как защитить атмосферу от вредных выбросов заводов, электростанций и других источников.

Выпускники найдут себя в строительных и проектных организациях по строительству, монтажу, эксплуатации, наладке, ремонту и реконструкции систем теплогазоснабжения, вентиляции и очистке воздуха от промышленных загрязнений, теплогенерерующих, теплогазоиспользующих и холодильных установок, на предприятиях по проектированию систем отопления, вентиляции, кондиционирования и очистки воздуха жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений. Также такой специалист будет востребован в научно-исследовательских институтах по разработке традиционных и альтернативных источников энергии.

Для поступления на данную специальность абитуриенту необходимо сдать централизованное тестирование по белорусскому или русскому языкам, математике и физике.