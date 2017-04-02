Белорусский меценат на собственные средства возродил усадьбу XVIII века. В восстановленном комплексе побывала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Классические мелодии под дуду и барабаны. Так в старину встречала гостей белорусская знать. Когда-то эти земли принадлежали князьям Ленским. Здесь, недалеко от Минска, располагалось их родовое имение.

«Оказывается, у нас есть аристократическая культура. Довольно богатая аристократическая культура. Она настолько интересная и при этом живая, не чопорная, а человечная, простая - это открытие для зарубежных гостей», - отметил замдиректора по туризму парка интерактивной истории Андрей Захаренко.

В 1939-м усадьбу сожгли, а территорию отдали колхозу. В 2000-х сюда пришли инвесторы. На месте памятника загородной архитектуры были только руины и бурьян. Андрей Запольский - один из тех, кто подарил усадьбе вторую жизнь.

«Я бы хотел, чтобы бренд нашего государства Беларусь не был затерт между геополитическими интересами. Создать такой парк истории, как Сула, чтобы ребенок мог приехать, пройтись по циклу интерактивных площадок, выйти оттуда и сказать: «Я белорус! Я теперь понимаю, что это такое», - отметил автор проекта возрождения парка истории Сула Андрей Запольский.

Чтобы из развалин сделать парк интерактивной истории, понадобился не один год и не один миллион долларов. Экспонаты - письма, портреты, предметы интерьера - собирали всем миром. Четыре поколения Ленских были меценатами, теперь память о знатной фамилии помогают сохранить местные жители.

«Люди настолько достойно здесь прожили свою жизнь, они столько после себя оставили хорошего и доброго. Много лет их уже нет, но память о них остается среди местного населения», - указала экскурсовод Ромуальда Соболевская.

Здесь можно увидеть, как куют оружие для поединков или как ткут национальные пояса.

Возрожденная усадьба, как и в XIX веке, стала центром культурной жизни. В праздники здесь проводят фестивали и народные гулянья.