МИНСК, 3 апр — Sputnik. Минский городской суд рассмотрит жалобы на решения судов, которые были вынесены за участие в уличных акциях в Минске, сообщил журналистам в понедельник в Минске председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало.

"Сейчас начали поступать апелляционные жалобы на решения судов. Их немного. Есть девять жалоб", — сообщил Сукало.

По его словам, они находятся в Мингорсуде. Председатель ВС отметил, что эти жалобы будут рассмотрены к середине апреля.

Сукало отказался дать оценку законности действий сотрудников милиции и оценить решения судов в отношении задержанных во время уличных акций.

"Я не могу давать оценку, получится что, я как председатель Верховного суда буду давить на суды", — сказал он.

При этом он, отвечая на вопрос о том, давались ли какие-нибудь указания судам о том, чтобы Больше давать "суток", чем штрафов, Сукало сказал: "Никаких рекомендаций никто давать не будет. Суд при назначении наказания учитывает и оценивает степень общественной опасности. Если человек в маске, с битой, если сознательно идет на акцию, чтобы нарушать порядок, то и суд будет оценивать с учетом общественной опасности", — сказал Сукало, добавив, что суды в таких случаях принимают решения с учетом личности задержанного — задерживался ли он за аналогичные нарушения ранее.

"Будем смотреть, оценивать, а проверку действий милиции должна проводить прокуратура", — сказал Сукало.