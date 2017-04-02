Возле дома мастера поселилась целая железная семья: мама Зося, папа — рыцарь Айвенго и сын Макар.





Сваркой Николай занимается со времен армии. Когда служил, варил и ремонтировал танки. А серьезно увлекся металлом на работе, после того как начальник предложил изготовить железного динозавра.

— Динозавров я делал из изношенных автозапчастей и металлолома. На одного ушло около двух недель. Сначала сделал двух. Они и остались стоять на предприятии, — рассказывает мастер о своем увлечении корреспонденту МЛЫН.BY .





С тех пор прошло уже 8 лет, а интерес к поделкам из металла так и остался. Пенсионер даже оборудовал дома целую мастерскую.

— Как приходит вдохновение, так и берусь за новое изделие, — признается Николай. — Сделал пять динозавров, подарил друзьям и родственникам. А вообще всех поделок даже не смогу перечесть. Много их у меня!





Возле дома у камней замечаю затаившегося скорпиона. Рядом на винограднике пауки плетут паутину. Чуть дальше во дворе стоит динозавр…





Свое умение Николай применяет с пользой и для хозяйства: сварил котел в баню, смастерил журнальный столик и розу из железа.





Недавно пенсионер смастерил целую железную семью — разместил ее непосредственно перед домом. С подносом в руках гостей встречают мама Зося с сыном Макаром. А глава семейства, названный именем литературного персонажа — Айвенго, даже может угостить гостя. Свой гостинец он прячет… под рыцарским шлемом!