﻿ Когда в ход идет железо: пенсионер из Молодечно создает металлозавров из старых запчастей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Когда в ход идет железо: пенсионер из Молодечно создает металлозавров из старых запчастей

03.04.2017 11:16 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Возле дома мастера поселилась целая железная семья: мама Зося, папа — рыцарь Айвенго и сын Макар.


Сваркой Николай занимается со времен армии. Когда служил, варил и ремонтировал танки. А серьезно увлекся металлом на работе, после того как начальник предложил изготовить железного динозавра.

— Динозавров я делал из изношенных автозапчастей и металлолома. На одного ушло около двух недель. Сначала сделал двух. Они и остались стоять на предприятии, — рассказывает мастер о своем увлечении корреспонденту МЛЫН.BY.


С тех пор прошло уже 8 лет, а интерес к поделкам из металла так и остался. Пенсионер даже оборудовал дома целую мастерскую.

— Как приходит вдохновение, так и берусь за новое изделие, — признается Николай. — Сделал пять динозавров, подарил друзьям и родственникам. А вообще всех поделок даже не смогу перечесть. Много их у меня!


Возле дома у камней замечаю затаившегося скорпиона. Рядом на винограднике пауки плетут паутину. Чуть дальше во дворе стоит динозавр…


Свое умение Николай применяет с пользой и для хозяйства: сварил котел в баню, смастерил журнальный столик и розу из железа.


Недавно пенсионер смастерил целую железную семью — разместил ее непосредственно перед домом. С подносом в руках гостей встречают мама Зося с сыном Макаром. А глава семейства, названный именем литературного персонажа — Айвенго, даже может угостить гостя. Свой гостинец он прячет… под рыцарским шлемом!

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возле дома мастера поселилась целая железная семья: мама Зося, папа - рыцарь Айвенго и сын Макар.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Лета пока не будет: на неделе похолодает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Aviasales – поиск авиабилетов Яндекс.Метрика