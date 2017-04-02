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Лета пока не будет: на неделе похолодает

03.04.2017 11:10 — Новости Общества | Tut.by  
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На этой неделе ожидается неустойчивый характер погоды, тепло еще сохранится в первой половине недели, но такого всплеска тепла, как в первые апрельские выходные, не предвидится, а во второй половине недели из-за поступления воздушных масс со Скандинавии похолодает. Об этом TUT.BY рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Светлана Рыбакова.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

4 апреля, во вторник, территория Беларуси окажется в области повышенного атмосферного давления, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха минимальная ночью +1…+7 °С, максимальная днем +9…+15 °С, по юго-западу воздух прогреется до +17 °С.

5 апреля, в среду, ночью преимущественно без осадков, днем под влиянием фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы, на большей части территории нашей страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +1…+7 °С, по северо-востоку при прояснениях она может понизиться до 0…-2 °С; максимальная температура днем составит +12…+17 °С, по югу воздух прогреется до +19 °С.

6 апреля, в четверг, атмосферные фронты, смещающиеся со Скандинавии, обусловят на большей части территории Беларуси кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +3… +10 °С, максимальная температура днем составит всего +6…+12 °С, лишь по юго-востоку страны воздух прогреется до +15 °С.

В последний день рабочей недели ожидается неустойчивая погода, температурный фон еще понизится. Ночью по востоку и северо-западу, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью −1…+6 °С, максимальная днем +3…+10 °С.

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На этой неделе ожидается неустойчивый характер погоды, тепло еще сохранится в первой половине недели, но такого всплеска тепла, как в первые апрельские выходные не...

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