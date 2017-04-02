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Конюк о Баранчике: болтается там где-то по России

03.04.2017 11:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 апр — Sputnik. Российская сторона пока не ответила Минску на запрос об экстрадиции журналиста ИА Регнум Юрия Баранчика.

Конюк о Баранчике: болтается там где-то по России
© Sputnik Алексей Филиппов
Шеф-редактора Regnum Баранчика отпустили из СИЗО

"Пока ответа нет. Но насколько я знаю, его отпустили, и он болтается там где-то по России", — сообщал журналистам в понедельник генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, отвечая на вопрос Sputnik.

Гражданин Беларуси Юрий Баранчик, находящийся в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Беларуси, был задержан в Москве, но его отпустили из-под стражи по истечении срока задержания.

Ранее была распространена информация о том, что Баранчик обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о предоставлении политического убежища.

Скандал вокруг ИА Регнум разгорелся в декабре прошлого года в связи с публикацией агентством ряда материалов. Правоохранительные органы Беларуси задержали трех граждан, которые под псевдонимами писали статьи на белорусскую тему — преподавателя БГУИР Юрия Павловца, школьного сторожа из Бреста Дмитрия Алимкина и минчанина Сергея Шиптенко. Им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 130 УК "Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни", в настоящее время все трое находятся под стражей.

Как ранее сообщил СК Беларуси, "нанимателем" задержанных был именно Баранчик, который постоянно проживает в Беларуси.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Белорусская сторона по прежнему настаивает на экстрадиции шеф-редактора ИА Регнум в Беларусь.

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