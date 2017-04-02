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В Гродненской области перекрыт международный канал нелегальной миграции

03.04.2017 11:26 — Новости Общества | Tut.by  
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УСК по Гродненской области возбудило уголовное дело по факту организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору, сообщается на официальном сайте СК Беларуси.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Оперативным сотрудникам 9-го управления (по Гродненской области) комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь удалось напасть на след организованной преступной группы, члены которой пытались переправить из России в страны Евросоюза девятерых граждан Вьетнама. Двое граждан Беларуси (уроженцы Грузии и Азербайджана) пытались переправить незаконных мигрантов через границу с Литвой.

Выяснилось, что в преступной группе существовало четкое распределение ролей, также была выстроена система связи и конспирации. Подозреваемые совместно с другими пока неустановленными лицами использовали взятые в прокат автомобили, на которых привезли из Москвы не имевших въездных белорусских виз граждан Вьетнама в одну в одну из деревень Дятловского района. Оттуда они переехали в Гродненский район, откуда планировался их переход через государственную границу в Литву. Незаконные мигранты за услуги проводников платили от 10 до 15 тысяч долларов США.

Задокументированный факт попытки незаконного перемещения мигрантов является не единственным. Расследованием установлено, что в конце февраля один из подозреваемых в сговоре с неустановленными лицами организовали незаконный переход государственной границы еще 5 гражданам Вьетнама, не имевшим въездных виз Республики Беларусь. Двое подозреваемых сейчас заключены под стражу. На их имущество наложен арест. Также у мужчин изъято более 9 тысяч долларов США.

В отношении мигрантов будет принято решение о депортации их из Республики Беларусь.

 
 
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Двое граждан Беларуси пытались переправить незаконных мигрантов через границу с Литвой. В преступной группе существовало четкое распределение ролей, и была...

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