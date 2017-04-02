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Минздрав: стоматологов и диагностов после вузов распределяем с трудом

03.04.2017 12:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 апр —Sputnik. Дефицита медицинских кадров в стране не только нет, но и наблюдаются трудности с трудоустройством в некоторых востребованных в коммерческом секторе медицинским специальностям, сообщил журналистам в понедельник министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко.

Минздрав: стоматологов и диагностов после вузов распределяем с трудом
© Sputnik/ Любоў Каспяровіч
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"Сегодня проблем с медицинскими кадрами в стране нет",- сказал министр. По его словам, каждый год из медицинских вузов выпускается 3 тысячи врачей и этого достаточно для того, чтобы укомплектовать больницы и поликлиники.

Министр сказал, что во многих врачебных специальностях уже наблюдается почти переизбыток кадров. "В этом году с трудом распределили стоматологов, диагностов", — отметил Малашко. Это при том, что в стране активно развивается частная стоматология.

Министр также отметил, что медицинские учреждения не испытывают дефицита и со средним медицинским персоналом, в Минске потребность в медсестрах составляет 600 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр отметил, что каждый год из медицинских вузов выпускается 3 тысячи молодых специалистов и этого достаточно, чтобы укомплектовать больницы и поликлиники.

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