МИНСК, 3 апр — Sputnik. Небывалый ажиотаж при регистрации на "Тотальный диктант" зафиксировали кураторы международного образовательного проекта в Минске. В столице за сутки были зарезервированы все 500 мест.

"Мы думали, что будет интерес, но не ожидали, что такой. Мы же в этом году подготовили в два раза больше мест, чем в прошлом. Рассчитывали, что они будут заполняться постепенно, но не ожидали, что так быстро разойдутся все", — рассказала Sputnik координатор "Тотального диктанта" в Минске Инна Хозеева.

В минской команде диктанта предположили, что сработало своеобразное сарафанное радио: те, кто проверяли свою грамотность в прошлом году, собираются испытать себя и в этом, идут сами и ведут друзей.

"Самой взрослой участницей в прошлом году была женщина 74-х лет. У нее нет интернета, то есть сама она не смогла зарегистрироваться. Услышала о нас по радио, пришла. В этом году она мне тоже позвонила и сказала, что придет с подружкой. Вот так это и работает. В прошлом году — один, два, в этом — семьями и с друзьями", — рассказала Хозеева.

По ее мнению, прелесть и популярность проекта в том, что он "очень легкий и очень экологичный" по отношению к человеку. Требует немного времени и усилий, но главное — результат известен только самому участнику.



© Sputnik Виталий Аньков "Тотальный диктант" в Минске напишут на 7 площадках

В ответ на многочисленные просьбы не попавших, но жаждущих проверить свою грамотность минчан, столичная команда "Тотального диктанта" организовывает дополнительную площадку в Минске на 130 мест. Разместится она в здании Белорусского государственного медицинского университета. Регистрация на новую площадку откроется 4 апреля в 10:00 на сайте проекта .

Диктаторами проекта в Минске станут по традиции известные люди: теле- и радиоведущая, сценарист и писательница Тамара Лисицкая; капитан элитарного клуба "Что? Где? Когда?" Алесь Мухин; теле- и радиоведущая Ольга Венская; телеведущий Олег Лепешенков; актер, заслуженный артист Республики Беларусь Сергей Чекерес.

Второй раз поучаствует в качестве диктующего телеведущий и певец Георгий Колдун.

В этом году "Тотальный диктант" напишут в 801 городе из 72 стран мира. В Беларуси кроме Минска проверят грамотность еще и в Гомеле, Бресте, Могилеве, Витебске, Мозыре, Полоцке и Бобруйске. Традиционно центральной площадкой акции, где будет диктовать автор текста Леонид Юзефович, станет Новосибирский государственный университет. Прямые трансляции с трех площадок разных часовых зон будут доступны на сайте проекта.

Для тех, кто не сможет прийти и написать диктант лично, есть возможность присоединиться онлайн на официальном сайте акции www.totaldict.ru.