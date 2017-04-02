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На первом блоке БелАЭС наконец установили корпус реактора
03.04.2017 12:16 — Новости Общества | Tut.by
1 апреля в 20:30 корпус реактора первого энергоблока Белорусской АЭС был установлен в проектное положение,
Перед установкой корпус реактора, изготовленный компанией «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома»), прошел входной контроль. Комиссия проверила конструкторскую и сопроводительную документации. Отдельно, при помощи специального оборудования, был произведен визуальный, измерительный и иные виды контролей самого изделия.
Устанавливали корпус реактора (его вес — более 330 тонн, длина — 11 метров, диаметр — 4,5 метра) в два этапа. Сначала его подняли на транспортный портал и по рельсам переместили в центральный зал. Затем с помощью полярного крана поставили в вертикальное положение и установили на опорное кольцо в шахту реактора.
— Установка корпуса реактора в проектное положение — практически ювелирная операция, — отметил вице-президент по проекту Белорусской АЭС Инжиниринговой компании «АСЭ» Виталий Медяков. — Поскольку на опорное кольцо приходится вся весовая нагрузка, допустимое отклонение при совмещении осей корпуса реактора и опорного кольца составляет всего 1 миллиметр.
Новый корпус реактора
Прибывший на БелАЭС корпус установили на первом энергоблоке вместо «упавшего» летом 2016 года. Напомним, 10 июля во время перемещения корпус реактора для первого блока БелАЭС проскользнул по стропам и соприкоснулся с землей. Как оказалось,
Через месяц Беларусь все-таки приняла решение
По словам вице-премьера Владимира Семашко, первый блок БелАЭС
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1 апреля в 20:30 корпус реактора первого энергоблока Белорусской АЭС был установлен в проектное положение, сообщает "Росатом".
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