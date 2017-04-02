1 апреля в 20:30 корпус реактора первого энергоблока Белорусской АЭС был установлен в проектное положение, сообщает «Росатом».



Корпус реактора по дороге на БелАЭС. Фото: Василий Семашко

Перед установкой корпус реактора, изготовленный компанией «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома»), прошел входной контроль. Комиссия проверила конструкторскую и сопроводительную документации. Отдельно, при помощи специального оборудования, был произведен визуальный, измерительный и иные виды контролей самого изделия.

Устанавливали корпус реактора (его вес — более 330 тонн, длина — 11 метров, диаметр — 4,5 метра) в два этапа. Сначала его подняли на транспортный портал и по рельсам переместили в центральный зал. Затем с помощью полярного крана поставили в вертикальное положение и установили на опорное кольцо в шахту реактора.

— Установка корпуса реактора в проектное положение — практически ювелирная операция, — отметил вице-президент по проекту Белорусской АЭС Инжиниринговой компании «АСЭ» Виталий Медяков. — Поскольку на опорное кольцо приходится вся весовая нагрузка, допустимое отклонение при совмещении осей корпуса реактора и опорного кольца составляет всего 1 миллиметр.

Новый корпус реактора доставили на БелАЭС вечером 28 декабря. В пути не обошлось без происшествий — недалеко от станции Славное в Витебской области корпус задел опору контактной сети железной дороги. Минэнерго заявило , что касание было незначительным, корпус реактора не поврежден.

Прибывший на БелАЭС корпус установили на первом энергоблоке вместо «упавшего» летом 2016 года. Напомним, 10 июля во время перемещения корпус реактора для первого блока БелАЭС проскользнул по стропам и соприкоснулся с землей. Как оказалось, строители нарушили инструкцию по строповке грузов. По данным «Росатома», нештатная ситуация не повредила корпус.

Через месяц Беларусь все-таки приняла решение заменить корпус реактора. Это произошло после того, как специалисты проанализировали комплект документов и пришли к выводу, что подтвердить безопасность корпуса невозможно. В «Росатоме» с позицией Минска согласились, дав понять, что считают причиной замены не соображения безопасности, а «комфорт общественного мнения».

По словам вице-премьера Владимира Семашко, первый блок БелАЭС введут в строй в 2019 году. Ранее планировалось, что он начнет работать в 2018 году, второй — в 2020-м.