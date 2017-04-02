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В Беларуси хотят создать фонд, чтобы турист мог быстро получать компенсацию за сорванный отпуск

03.04.2017 12:10 — Новости Общества | Tut.by  
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В Беларуси планируют создать фонд для защиты туристов в ситуациях, когда у них срываются туры, сообщил министр спорта и туризма Александр Шамко.

— Создание фонда нужно. Сегодня есть масса примеров, когда срываются туры, даже не по вине туристических компаний, а из-за политической ситуации в странах, куда едет турист, — рассказал Александр Шамко.

Министр спорта и туризма отмечает, что стоит задача защитить белорусских туристов в таких ситуациях.

— Они и сегодня защищены, но надо сделать процедуру более гибкой, чтобы человек мог получать компенсацию оперативно, не срывать отдых, а, скажем, быстро переориентироваться на другую компанию или страну.

 
 
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В Беларуси планируют создать фонд для защиты туристов в ситуациях, когда у них срываются туры.

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