В Беларуси планируют создать фонд для защиты туристов в ситуациях, когда у них срываются туры, сообщил министр спорта и туризма Александр Шамко.

— Создание фонда нужно. Сегодня есть масса примеров, когда срываются туры, даже не по вине туристических компаний, а из-за политической ситуации в странах, куда едет турист, — рассказал Александр Шамко.

Министр спорта и туризма отмечает, что стоит задача защитить белорусских туристов в таких ситуациях.

— Они и сегодня защищены, но надо сделать процедуру более гибкой, чтобы человек мог получать компенсацию оперативно, не срывать отдых, а, скажем, быстро переориентироваться на другую компанию или страну.