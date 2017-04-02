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Полный пересмотр вместо обычной оценки. Изменятся правила решений судов по гражданским делам

03.04.2017 12:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Полный пересмотр дела вместо оценки первого решения. В гражданском судопроизводстве Беларуси скоро может появиться процедура апелляции по аналогии с уголовными процессами. Сегодня депутаты Палаты представителей приняли документ в первом чтении.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Апелляция заменит нынешнюю кассацию. Это значит, что суд вышестоящей инстанции не просто даст оценку действиям нижестоящих коллег, а вынесет свое новое решение.

— Суды второй инстанции сильно ограничены постулатами советской кассации и продолжают осуществлять лишь контрольную функцию. Это не всегда позволяет принять окончательное решение и поставить в нем точку, — сказал председатель Верховного суда Валентин Сукало.

Кроме того, возвращать дела на новый пересмотр — долго и дорого. Суды второй инстанции будут сами выносить решения по существу.

Когда документ заработает, при пересмотре дела сторонам можно будет заявлять новые ходатайства и предъявлять дополнительные доказательства.

Суды же получат возможность исправлять ошибки своих коллег, устанавливать новые факты, назначать дополнительные экспертизы, исследовать дополнительные фактические материалы дела.

— На повторное рассмотрение дела будут направлять только при серьезных нарушениях в судах первой инстанции, — объяснил Валентин Сукало.

В год белорусские суды рассматривают до 250 тысяч гражданских дел. Обжалуют всего пять процентов из них — 15 тысяч дел.

— Нагрузка на суды второй инстанции не повлечет за собой увеличение численности кадров и дополнительных бюджетных затрат, — заверил председатель Верховного суда.

Более активно в гражданских процессах сторонам будут предлагать помириться самим, до судебного решения.

Еще одно принятое в первом чтении изменение касается фиксации судебных процессов. Помимо письменных протоколов, появится аудио- и видеозапись.

 
 
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В гражданском судопроизводстве Беларуси скоро может появиться процедура апелляции по аналогии с уголовными процессами.

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