|
Системы видеонаблюдения на "Купаловской" и "Октябрьской" хотят модернизировать за 2 млн долларов
03.04.2017 12:31 — Новости Общества | Tut.by
На станциях метро «Октябрьская» и «Купаловская» хотят модернизировать системы видеонаблюдения, сообщает
О планах по модернизации системы видеонаблюдения на станциях «Октябрьская» и «Купаловская» сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии директор Минского метрополитена Владимир Сотников.
По его словам, уже подготовлена проектно-сметная документация. На установку новой цифровой системы взамен аналоговой на «Октябрьской» потребуется около 2,7 миллиона рублей, на «Купаловской» — около 1,5 миллиона.
Продолжится и работа по оснащению видеокамерами вагонов метро. Ими уже оборудованы 14 составов, а в этом году оснастят еще два.
«Проработан вопрос снижения затрат на проведение таких работ. Ориентировочная стоимость оборудования одного электропоезда — около 58 тысяч рублей», — сказал Сотников.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже подготовлена проектно-сметная документация.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии