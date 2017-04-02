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Системы видеонаблюдения на "Купаловской" и "Октябрьской" хотят модернизировать за 2 млн долларов

03.04.2017 12:31 — Новости Общества | Tut.by  
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На станциях метро «Октябрьская» и «Купаловская» хотят модернизировать системы видеонаблюдения, сообщает БЕЛТА. На это необходимо около 4,2 млн рублей или более 2 миллионов долларов.


Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

О планах по модернизации системы видеонаблюдения на станциях «Октябрьская» и «Купаловская» сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии директор Минского метрополитена Владимир Сотников.

По его словам, уже подготовлена проектно-сметная документация. На установку новой цифровой системы взамен аналоговой на «Октябрьской» потребуется около 2,7 миллиона рублей, на «Купаловской» — около 1,5 миллиона.

Продолжится и работа по оснащению видеокамерами вагонов метро. Ими уже оборудованы 14 составов, а в этом году оснастят еще два.

«Проработан вопрос снижения затрат на проведение таких работ. Ориентировочная стоимость оборудования одного электропоезда — около 58 тысяч рублей», — сказал Сотников.

 
 
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