Один иностранный турист оставляет в Беларуси от 50 до 100 долларов в день, рассказал министр спорта и туризма Александр Шамко. По его словам, нужно рассмотреть вопрос увеличения срока пребывания иностранцев в Беларуси без визы.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Экспорт туристических услуг составил 160 миллионов долларов, идет по нарастающей. И одна из составляющих развития экспорта туристических услуг — безвизовая возможность посещения нашей страны, — отмечает министр.

С момента введения 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран в феврале этого года такой возможностью воспользовались около 8 тысяч иностранцев.

Александ Шамко считает, что нужно рассмотреть вопрос увеличения сроков возможного пребывания в стране без визы.

— Как будет точно, сказать пока не могу. Но для меня очевидно, что мы должны эту систему сделать более гибкой и не привязываться к пяти дням. В стране есть спортивные мероприятия, деловые форумы, которые проходят дольше (5 дней. — Прим. TUT.BY), да и многие хотели бы остаться в стране после завершения этих мероприятий и посмотреть Беларусь, — отмечает министр. — Есть, допустим, историческое событийное мероприятие, на которое и недели достаточно, а есть медицинский туризм, где, может быть, и две недели надо… Пять дней — это только первый шаг, который мы сделали, ориентируясь на существующие нормы законодательства. И первый блин не комом.

К концу года министерство планирует внести свои предложения для корректировки указа о безвизовом режиме.

Рассказал Александр Шамко и про то, как работает соглашение по безвизовому въезду в Гродно и на Августовский канал. Их посетили без визы уже около 7 тысяч туристов. Сейчас данные анализируют, специальная группа работает над возможностью введения похожей схемы въезда и в Брестскую область.

Александр Шамко добавил, что безвизовый режим постараются принять и в отношении тех, кто приедет на Европейские игры, которые пройдут в Беларуси в 2019 году. Правда, тут подробностей пока нет.