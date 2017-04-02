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Путин и Лукашенко решат споры между странами один на один

03.04.2017 13:08 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдет сегодня в Константиновском дворце в Москве в формате один на один. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«При необходимости с обеих сторон будут присутствовать министры по профильным вопросам. Будут обсуждены текущие моменты двусторонних отношений, торгово-экономических, ну и, конечно, различные спорные вопросы», - пояснил он.

По словам Пескова, речь пойдет в том числе о цене на газ и спорах по поводу задолженности, которую Минск не признает, поэтому переговоры «будут достаточно серьезные и детальные».

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Теги: Минск
 
 
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Главы государств сегодня проведут встречу в Москве, профильные министры подключатся к ней только по необходимости.

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