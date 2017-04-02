В прошлом году министерство спорта и туризма зафиксировало около миллиона "внутренних туристов". В этом году цифру планируют увеличить на 20%, сообщил министр спорта и туризма Александр Шамко.



Фото nn.by

Министр спорта и туризма Александр Шамко отмечает, что в последние годы внутренний туризм в Беларуси стал активно развиваться.

— В прошлом году было около миллиона посещений туристов внутри страны. В 2017 году планируем увеличить эту цифру на 20%. Но знаете, в прошлом году я в качестве тайного гостя посещал одно туристическое место. Не скажу, какое, но скажу, что есть еще над чем работать, — отметил Александр Шамко.

В качестве положительного примера министр спорта и туризма приводит Гродненскую область.

— Гродненцы активно сработали и по международным проектам. Начиная от QR-кодов на туристических объектах, заканчивая качеством услуг. Кроме этого, надо дать инициативу частному бизнесу, ремесленникам. Потому что не в полной мере представлен на объектах наш белорусский производитель, этнос… Нужно проводить на объектах больше событийных мероприятий. Хороший пример — Августовский канал, где проходит множество мероприятий — начиная от спортивных мероприятий и заканчивая шуточными фестивалями.

Алекандр Шамко добавил, что в этом году министерство спорта и туризма планирует тайные визиты на туристические объекты страны.

— Это нужно не столько, чтобы кого-то наказать, а чтобы понять самим, что нужно сделать, чтобы стало лучше.

Министр спорта и туризма добавил, что сейчас в разработке несколько законодательных инициатив. Например, будут вноситься изменения в кодекс административных правонарушений в части организации туров, проведения экскурсий. Планируют усилить ответственность за незаконные экскурсии.

— Этот вопрос сегодня не стоит остро, но любые правовые акты с течением времени требуют усовершенствования.