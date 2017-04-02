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Беларусь возьмет кредит в 125 миллионов долларов на развитие электронного здравоохранения

03.04.2017 14:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Международный банк реконструкции и развития даст Беларуси кредит в 125 миллионов долларов на модернизацию системы здравоохранения. Эти деньги главным образом пойдут на развитие системы так называемого электронного здравоохранения. Об этом сегодня рассказал глава Минздрава Валерий Малашко.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Министр признал, что сегодня далеко не у каждого врача в кабинете есть компьютер. А электронные базы больниц и поликлиник по всей стране работают на разных платформах.

Электронное здравоохранение должно заработать в Беларуси к 2022 году. К этому времени все карточки пациентов, их истории болезней будут переведены в цифровой вид. К ним будет доступ каждому врачу в стране.

— У каждого доктора появится доступ к анамнезу пациента, истории его жизни. Например, врач скорой помощи будет приезжать с планшетом, где сразу сможет открыть медкарту незнакомого пациента. Дальше он выберет алгоритм лечения с тем регламентом, который он увидит у себя на устройстве. И даже расскажет, где в ближайшей аптеке найти нужные препараты, — объяснил принцип работы новой системы Валерий Малашко.

Система электронного здравоохранения позволит и правильно распределять финансовые ресурсы. Это значит, что те поликлиники и больницы, куда чаще обращаются пациенты, получат больше денег. А востребованные врачи — повышение зарплаты.

Часть средств от МБРР пойдут на модернизацию одного из отделений РНПЦ «Мать и дитя» и повышение уровня медработников по ведению неинфекционных заболеваний.

 
 
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Электронное здравоохранение должно заработать в Беларуси к 2022 году. К этому времени все карточки пациентов, их история болезней будет переведена в цифровой вид....

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