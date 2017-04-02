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Беларусь возьмет кредит в 125 миллионов долларов на развитие электронного здравоохранения
03.04.2017 14:07 — Новости Общества | Tut.by
Международный банк реконструкции и развития даст Беларуси кредит в 125 миллионов долларов на модернизацию системы здравоохранения. Эти деньги главным образом пойдут на развитие системы так называемого электронного здравоохранения. Об этом сегодня рассказал глава Минздрава Валерий Малашко.
Министр признал, что сегодня далеко не у каждого врача в кабинете есть компьютер. А электронные базы больниц и поликлиник по всей стране работают на разных платформах.
Электронное здравоохранение должно заработать в Беларуси к 2022 году. К этому времени все карточки пациентов, их истории болезней будут переведены в цифровой вид. К ним будет доступ каждому врачу в стране.
— У каждого доктора появится доступ к анамнезу пациента, истории его жизни. Например, врач скорой помощи будет приезжать с планшетом, где сразу сможет открыть медкарту незнакомого пациента. Дальше он выберет алгоритм лечения с тем регламентом, который он увидит у себя на устройстве. И даже расскажет, где в ближайшей аптеке найти нужные препараты, — объяснил принцип работы новой системы Валерий Малашко.
Система электронного здравоохранения позволит и правильно распределять финансовые ресурсы. Это значит, что те поликлиники и больницы, куда чаще обращаются пациенты, получат больше денег. А востребованные врачи — повышение зарплаты.
Часть средств от МБРР пойдут на модернизацию одного из отделений РНПЦ «Мать и дитя» и повышение уровня медработников по ведению неинфекционных заболеваний.
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Электронное здравоохранение должно заработать в Беларуси к 2022 году. К этому времени все карточки пациентов, их история болезней будет переведена в цифровой вид....
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