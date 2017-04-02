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Минюст вынес предупреждение Партии БНФ за День Воли

03.04.2017 14:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 апр – Sputnik. Министерство юстиции Беларуси вынесло письменное предупреждение Партии БНФ, текст предупреждения размещен на странице БНФ в социальной сети Facebook.

Минюст вынес предупреждение Партии БНФ за День Воли
© Sputnik / Виктор Толочко
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Как следует из текста письма, представитель БНФ, который являлся одним из заявителей акции в Минске на День Воли 25 марта, публично озвучил ее сценарий до получения разрешения Мингорисполкома. 

"Организаторы мероприятия призывали граждан принять в нем участие и озвучивали сценарий проведения этого мероприятия. При этом на момент распространения данной информации официального разрешения на проведение массового мероприятия не было. Вместе с тем законодательством определен запрет на распространение информации о готовящемся массовом мероприятии до получения разрешения на его проведение", – говорится в письме Министерства юстиции, которое публикует партия.

Разрешение на проведение Дня Воли заявители получили лишь вечером 24 марта. Мингорисполком предложил организаторам собрать людей на площади Бангалор. Однако организаторы отказались от предложенного властями сценария, поскольку посчитали невозможным оповестить за ночь всех желающих принять в ней участие.

Собравшихся 25 марта в районе Академии наук на проспекте Независимости признали участниками несанкционированной акции, сотни граждан были задержаны, более 120 человек позже были доставлены в суды, наказаны штрафами или административным арестом. 

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк в понедельник заявил, что белорусская милиция в День Воли применяла адекватные меры. Он также сказал, что не видит нарушений в действиях Мингорисполкома, который в последний момент дал разрешение на проведении митинга.

 
Теги: Минск
 
 
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По оценке надзорного ведомства, представитель партии нарушил закон, когда публично озвучил сценарий акции 25 марта и призвал принять в ней участие до получения...

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