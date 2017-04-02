Молодого аиста, трогательную историю которого TUT.BY публиковал в октябре 2016 года, выпустили на волю. Полтора месяца аист жил на площадке возле детского сада деревни Радуга Ветковского района, принимая за сородича макет бусла.





Аист поздно вывелся из гнезда и не смог улететь. За сородича он принял макет своего бусла на площадке возле детского сада. Он никуда не отходил от искусственного «аиста», ночью прятался в кустах, но оставался поблизости. Лететь птица не могла — только приподнималась на несколько метров над землей, как подлетыш.

Жители деревни переживали за птицу. Приютил пернатого читатель Владимир, который обращался на горячую линию TUT.BY . На днях окрепшую птицу выпустили на волю.

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— За зиму аист подрос, расправил крылья и стал полноценно летать. Тем более что сейчас потеплело, вернулись с зимовки его сородичи, мы выпустили птицу на простор. Уже видели его вместе с другими аистами, он даже вроде как нашел себе пару. К рукам он не особо привык, что хорошо. Людей сильно не боялся, но и близко к себе не подпускал. Да я и не старался его приручать — незачем, все-таки это не собака. Будем надеяться, что за этот год наш аист еще больше возмужает и осенью уже улетит на юг вместе со своими собратьями, — рассказал Владимир.



