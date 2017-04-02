﻿ Аиста, который жил на детской площадке у макета птицы, выходили и выпустили на волю. 21.by
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Аиста, который жил на детской площадке у макета птицы, выходили и выпустили на волю

03.04.2017 14:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Молодого аиста, трогательную историю которого TUT.BY публиковал в октябре 2016 года, выпустили на волю. Полтора месяца аист жил на площадке возле детского сада деревни Радуга Ветковского района, принимая за сородича макет бусла.


Аист поздно вывелся из гнезда и не смог улететь. За сородича он принял макет своего бусла на площадке возле детского сада. Он никуда не отходил от искусственного «аиста», ночью прятался в кустах, но оставался поблизости. Лететь птица не могла — только приподнималась на несколько метров над землей, как подлетыш.

Жители деревни переживали за птицу. Приютил пернатого читатель Владимир, который обращался на горячую линию TUT.BY. На днях окрепшую птицу выпустили на волю.

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— За зиму аист подрос, расправил крылья и стал полноценно летать. Тем более что сейчас потеплело, вернулись с зимовки его сородичи, мы выпустили птицу на простор. Уже видели его вместе с другими аистами, он даже вроде как нашел себе пару. К рукам он не особо привык, что хорошо. Людей сильно не боялся, но и близко к себе не подпускал. Да я и не старался его приручать — незачем, все-таки это не собака. Будем надеяться, что за этот год наш аист еще больше возмужает и осенью уже улетит на юг вместе со своими собратьями, — рассказал Владимир.


 
 
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О трогательной истории молодого аиста в Ветковском районе TUT.BY писал в октябре 2016 года. Полтора месяца птица жила на площадке возле детского сада деревни Радуга -...

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