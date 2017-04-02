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Аиста, который жил на детской площадке у макета птицы, выходили и выпустили на волю
03.04.2017 14:25 — Новости Общества | Tut.by
Молодого аиста,
Аист поздно вывелся из гнезда и не смог улететь. За сородича он принял макет своего бусла на площадке возле детского сада. Он никуда не отходил от искусственного «аиста», ночью прятался в кустах, но оставался поблизости. Лететь птица не могла — только приподнималась на несколько метров над землей, как подлетыш.
Жители деревни переживали за птицу.
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— За зиму аист подрос, расправил крылья и стал полноценно летать. Тем более что сейчас потеплело, вернулись с зимовки его сородичи, мы выпустили птицу на простор. Уже видели его вместе с другими аистами, он даже вроде как нашел себе пару. К рукам он не особо привык, что хорошо. Людей сильно не боялся, но и близко к себе не подпускал. Да я и не старался его приручать — незачем, все-таки это не собака. Будем надеяться, что за этот год наш аист еще больше возмужает и осенью уже улетит на юг вместе со своими собратьями, — рассказал Владимир.
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О трогательной истории молодого аиста в Ветковском районе TUT.BY писал в октябре 2016 года. Полтора месяца птица жила на площадке возле детского сада деревни Радуга -...
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