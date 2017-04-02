Белорусские стюардессы не смогли остаться в стороне и сделали свою пародию на нашумевший клип группы «Грибы» - «Между нами тает лед», передает телеканал «МИР 24».

Для своего перфоманса девушки использовали демонстрационные спасательные жилеты и кислородные маски.

«Если долго топить лед, то можно дождаться заветных 19 градусов» - такой надписью сопроводили свое видео веселые стюардессы. К слову, сегодня в Минске плюс 13.