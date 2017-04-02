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Белорусские стюардессы сняли пародию на клип «Тает лед»
03.04.2017 14:29 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Белорусские стюардессы не смогли остаться в стороне и сделали свою пародию на нашумевший клип группы «Грибы» - «Между нами тает лед», передает телеканал «МИР 24».
Для своего перфоманса девушки использовали демонстрационные спасательные жилеты и кислородные маски.
«Если долго топить лед, то можно дождаться заветных 19 градусов» - такой надписью сопроводили свое видео веселые стюардессы. К слову, сегодня в Минске плюс 13.
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