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БЖД к "Славянскому базару" пустит в Витебск спецпоезд
03.04.2017 14:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 апр – Sputnik. Белорусская железная дорога назначила на время проведения Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" дополнительный поезд межрегиональных линий, сообщили Sputnik в пресс-службе БЖД.
Двадцать шестой фестиваль пройдет в текущем году с 13 по 17 июля.
"Поезд № 644/643 Минск – Витебск будет курсировать ежедневно из Минска с 11 по 19 июля, а из Витебска – с 12 по 20 июля", – сказали в БЖД.
Состав будет отправляться из Минска в 12:47 и прибывать в областной центр в 16:32. Из Витебска пассажиры смогут выехать ночью в 01:32, прибытие в столицу – 05:17.
Предварительная продажа билетов начнется за 60 суток до начала курсирования поезда.
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Предварительная продажа билетов начнется за 60 суток до начала курсирования поезда.
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