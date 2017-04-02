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Конюк и Сукало рассказали про наказания за День Воли
03.04.2017 15:09 — Новости Общества | БДГ
Председатель Верховного суда Валентин Сукало рассказал о том, что в Мингорсуд было подано 9 жалоб на решение судов по административным делам задержанных на акциях протеста в Минске. Генеральный прокурор Беларуси также высказался по факту задержаний.
Как сообщает
«Сейчас мы анализируем жалобы, которые поступают по этим уже рассмотренным судами делам. Их немного. На сегодняшний день девять жалоб только. Они сейчас изучаются в Минском городском суде. После того как Мингорсуд их изучит, он выскажет свою позицию. Заметит какие-то нарушения — внесет соответствующие коррективы. Если нет, то оставит в силе. После этого можно еще обжаловать в Верховном суде», - отметил Сукало. Он также отказался дать оценку действиям правоохранителей, которые задерживали пожилых людей.
По поводу задержаний высказался также и генеральный прокурор Александр Конюк. Он заявил, что Мингорисполком не нарушал законодательства, а также раскритиковал работу СМИ.
Генеральный прокурор заявил, что проверки по действиям Мингорисполкома, который
Кроме того, генеральный прокурор уверен, что для милиции нет разницы, кто пришел на акцию протеста - молодежь или старики. Конюк также заявил, что старики, фотографии задержания которых облетели многие мировые СМИ, были «не мирными гражданами».
Отдельной критики со стороны главы Генпрокуратуры удостоились журналисты: генпрокурор заявил, что надо разбираться, кто был задержан на День Воли из представителей СМИ и за что, и поднял вопрос о том, как работает пресса.
«Настало время ставить вопрос, как подается информация в СМИ. Например, в Германии при тенденциозном освещении в СМИ предусмотрены штрафы», - подчеркнул генпрокурор.
Напомним, что 25 марта власти организовали
Следственный комитет и Верховный суд Беларуси
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Председатель Верховного суда Валентин Сукало рассказал о том, что в Мингорсуд было подано 9 жалоб на решение судов по административным делам задержанных на акциях...
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