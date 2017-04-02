Председатель Верховного суда Валентин Сукало рассказал о том, что в Мингорсуд было подано 9 жалоб на решение судов по административным делам задержанных на акциях протеста в Минске. Генеральный прокурор Беларуси также высказался по факту задержаний.

Как сообщает БелаПАН , общаясь с журналистами 3 апреля в Палате представителей, Валентин сужало отметил: жалобы на вынесенные судами приговоры рассматриваются в Минском городском суде, проверка завершится в апреле.

«Сейчас мы анализируем жалобы, которые поступают по этим уже рассмотренным судами делам. Их немного. На сегодняшний день девять жалоб только. Они сейчас изучаются в Минском городском суде. После того как Мингорсуд их изучит, он выскажет свою позицию. Заметит какие-то нарушения — внесет соответствующие коррективы. Если нет, то оставит в силе. После этого можно еще обжаловать в Верховном суде», - отметил Сукало. Он также отказался дать оценку действиям правоохранителей, которые задерживали пожилых людей.

По поводу задержаний высказался также и генеральный прокурор Александр Конюк. Он заявил, что Мингорисполком не нарушал законодательства, а также раскритиковал работу СМИ.

Генеральный прокурор заявил, что проверки по действиям Мингорисполкома, который просрочил ответ по разрешению на проведение акции 25 марта, не будет. Конюк заявил, что Мингорисолком ничего не просрочил, все сделал по закону. Что касается самой акции, то и здесь генпрокурор придрался лишь к работе журналистов, а вот в разгоне акции ничего противоправного не нашел. Александр Конюк подчеркнул, что во всех странах разгоняются несанкционированные акции протеста, причем, по его словам, силовики при этом действуют куда жестче, чем было в Минске 25 марта.

Кроме того, генеральный прокурор уверен, что для милиции нет разницы, кто пришел на акцию протеста - молодежь или старики. Конюк также заявил, что старики, фотографии задержания которых облетели многие мировые СМИ, были «не мирными гражданами».

Отдельной критики со стороны главы Генпрокуратуры удостоились журналисты: генпрокурор заявил, что надо разбираться, кто был задержан на День Воли из представителей СМИ и за что, и поднял вопрос о том, как работает пресса.

«Настало время ставить вопрос, как подается информация в СМИ. Например, в Германии при тенденциозном освещении в СМИ предусмотрены штрафы», - подчеркнул генпрокурор.

Напомним, что 25 марта власти организовали брутальный разгон мирной акции протеста в Минске . Всего сообщалось о примерно 700 задержанных. Международная реакция на это не заставила себя ждать: правозащитники, а также США и Евросоюз осудили действия белорусских властей . МИД Беларуси попытался объяснить странам Запада, почему акцию на День Воли не только можно, но и нужно было разгонять.