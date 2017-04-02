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Стало известно об освобождении еще двух фигурантов дела о массовых беспорядках

03.04.2017 15:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Из СИЗО КГБ вышли еще два фигуранта дела о массовых беспорядках, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

31 марта КГБ отпустил еще двух фигурантов дела о массовых беспорядках, — спецназовца из Марьиной Горки Вячеслава Дукшта и заместителя начальника по идеологии Сморгонского пограничного отряда Илью Грека. Они были задержаны 21 марта.

Вячеслав Дукшт и Илья Грек оба в прошлом воспитанники бобруйского военно-патриотического клуба «Патриот», руководитель которого Николай Михальков также был задержан.

Напомним, ранее стало известно, что 31 марта КГБ отпустил под подписку о невыезде другого фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Борстока. 1 апреля вышли на свободу и задержанные по этому делу активисты не зарегистрированной в Беларуси организации «Молодой фронт» Дмитрий Кременецкий, Роман Васильев, Артем Левченко и Владимир Еременок.

На данный момент известно, что обвинения по ч. 3 ст. 293 УК (Обучение и подготовка к участию в массовых беспорядках) предъявлены лидеру «Молодого фронта» Дмитрию Дашкевичу, активисту организации Сергею Стрибульскому, одному из экс-лидеров «Белого легиона» Мирославу Лозовскому, бывшему «легионеру» Алексею Абрамову, студенту БНТУ Ивану Ковальчуку и историку Евгению Полторжицкому.

Остается неизвестным статус еще около 10 задержанных по делу о массовых беспорядках.

 
 
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Из СИЗО КГБ вышли еще одна фигуранта дела о массовых беспорядках, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр "Весна".

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