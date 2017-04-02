|
Стало известно об освобождении еще двух фигурантов дела о массовых беспорядках
03.04.2017 15:37 — Новости Общества | Tut.by
Из СИЗО КГБ вышли еще два фигуранта дела о массовых беспорядках,
31 марта КГБ отпустил еще двух фигурантов дела о массовых беспорядках, — спецназовца из Марьиной Горки Вячеслава Дукшта и заместителя начальника по идеологии Сморгонского пограничного отряда Илью Грека. Они были задержаны 21 марта.
Вячеслав Дукшт и Илья Грек оба в прошлом воспитанники бобруйского военно-патриотического клуба «Патриот», руководитель которого Николай Михальков также был задержан.
Напомним, ранее стало известно, что 31 марта КГБ
На данный момент известно, что обвинения по ч. 3 ст. 293 УК (Обучение и подготовка к участию в массовых беспорядках) предъявлены лидеру «Молодого фронта» Дмитрию Дашкевичу, активисту организации Сергею Стрибульскому, одному из экс-лидеров «Белого легиона» Мирославу Лозовскому, бывшему «легионеру» Алексею Абрамову, студенту БНТУ Ивану Ковальчуку и историку Евгению Полторжицкому.
Остается неизвестным статус еще около 10 задержанных по делу о массовых беспорядках.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из СИЗО КГБ вышли еще одна фигуранта дела о массовых беспорядках, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр "Весна".
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии