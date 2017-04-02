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Минский метрополитен: после взрывов в Петербурге усилили бдительность

03.04.2017 15:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 апр – Sputnik. Сотрудники минского метрополитена оповещены о взрывах в метро в Санкт-Петербурге, в столичной подземке усилена бдительность, сообщил Sputnik в понедельник пресс-секретарь метрополитена Андрей Кузьмин.

Минский метрополитен: после взрывов в Петербурге усилили бдительность
© Sputnik/
В питерском метро прогремели два взрыва, среди пострадавших есть дети

Два взрыва прогремели в подземке Санкт-Петербурге на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт", по предварительным данным погибли 10 человек, среди них есть дети.

"Сотрудники метро Минска оповещены о произошедшем в Санкт-Петербурге, в метрополитене будут усилены меры бдительности", – сказал Кузьмин.

По его словам, пока в Минском метрополитене сотрудники правоохранительных органов несут службу в обычном порядке.

Как сообщают российские СМИ, взрывных устройств, сработавших в метро в Петербурге, было два. 

 
Теги: Минск
 
 
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В Минском метрополитене сотрудники правоохранительных органов несут службу в обычном порядке.

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