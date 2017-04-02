МИНСК, 3 апр – Sputnik. Сотрудники минского метрополитена оповещены о взрывах в метро в Санкт-Петербурге, в столичной подземке усилена бдительность, сообщил Sputnik в понедельник пресс-секретарь метрополитена Андрей Кузьмин.

Два взрыва прогремели в подземке Санкт-Петербурге на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт", по предварительным данным погибли 10 человек, среди них есть дети.

"Сотрудники метро Минска оповещены о произошедшем в Санкт-Петербурге, в метрополитене будут усилены меры бдительности", – сказал Кузьмин.

По его словам, пока в Минском метрополитене сотрудники правоохранительных органов несут службу в обычном порядке.

Как сообщают российские СМИ, взрывных устройств, сработавших в метро в Петербурге, было два.