МИНСК, 3 апр – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга.

Во время встречи с Путиным Лукашенко заявил также, что обеспечение безопасности будет одной из главных тем встречи президентов Беларуси и России.

"Очень жаль, что так случилось в эти минуты. Всегда думаешь о том, что дай бог, чтобы этим закончилось. Мы сталкивались, к сожалению, в Минске с такими проблемами", — сказал Лукашенко.

Говоря о Санкт-Петербурге, президент Беларуси подчеркнул, что это не чужой для него город.

Два взрыва прогремели в подземке Санкт-Петербурге днем в понедельник на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт". По предварительным данным погибли 10 человек, среди них есть дети. Как сообщают российские СМИ, пострадали 50 человек.

"Я также хочу вам выразить свои соболезнования, а также выразить соболезнования родным, близким, питерцам, которые очень болезненно, остро реагируют на подобные вещи", — сказал президент Беларуси.

Он призвал своего российского коллегу "быть готовыми ко всему".

"Спокойно нам жить никто не даст, поэтому нам надо быть готовыми ко всему, вызовов в мире огромное количество, мы не в изолированном мире живем, мы это понимаем с вами, не первый год работаем в этих должностях", — добавил Лукашенко.