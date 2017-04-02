В связи со взрывом в петербургском метро минский метрополитен будет работать в режиме повышенной бдительности. Об этом рассказал пресс-секретарь подземки Андрей Кузьмин.



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По словам Кузьмина, минский метрополитен функционирует в штатном режиме и дополнительные меры не предпринимались. «Сейчас мы работаем в режиме повышенной бдительности», — сказал он.

Режим повышенной бдительности — комплекс внутренних мероприятий, который не отразится на графике движения поездов и на пассажирах метро, пояснил Кузьмин.