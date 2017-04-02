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Из-за взрыва в питерском метро минская подземка перешла на режим повышенной бдительности
03.04.2017 16:10 — Новости Общества | Tut.by
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По словам Кузьмина, минский метрополитен функционирует в штатном режиме и дополнительные меры не предпринимались. «Сейчас мы работаем в режиме повышенной бдительности», — сказал он.
Режим повышенной бдительности — комплекс внутренних мероприятий, который не отразится на графике движения поездов и на пассажирах метро, пояснил Кузьмин.
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Минский метрополитен функционирует в штатном режиме.
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