В Минске начали отключать отопление в административных зданиях и на промышленных предприятиях, сообщила БЕЛТА исполняющая обязанности начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева.

«Подписано решение Мингорисполкома об отключении с 3 апреля отопления в общественных, административных зданиях и на предприятиях», — сказала Малаева.