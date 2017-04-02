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В столице начали отключать отопление в административных зданиях
03.04.2017 16:51 — Новости Общества | Tut.by
В Минске начали отключать отопление в административных зданиях и на промышленных предприятиях, сообщила
«Подписано решение Мингорисполкома об отключении с 3 апреля отопления в общественных, административных зданиях и на предприятиях», — сказала Малаева.
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Подписано соответствующее решение Мингорисполкома.
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