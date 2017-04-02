МИНСК, 3 апр – Sputnik. Граждане, родственники которых в настоящее время находятся в Санкт-Петербурге и с которыми невозможно установить связь, могут обращаться на специальный телефон "горячей линии", сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе МИД Беларуси.



© REUTERS Anton Vaganov МИД выясняет, пострадали ли при взрывах в Петербурге белорусы

Взрыв в поезде на станции "Сенная площадь" метрополитена Санкт-Петербурга произошел днем в понедельник . По последним данным, в результате погибли 9 человек и еще 20 получили ранения.

"Если ваши родные и близкие находятся в Санкт-Петербурге и не выходят на связь, вы можете сообщить на "горячую линию", — сказали в МИД.

Там также дали телефон, по которому можно узнать оперативную информацию: +7-919-105-24-94.

Ранее в МИД проинформировали, что сейчас отделение посольства в Петербурге уточняет, есть ли среди пострадавших белорусы.

Свои соболезнования родным погибших выразил в понедельник президент Беларуси Александр Лукашенко, который в настоящее время находится в Петербурге, куда он прибыл на встречу со своим коллегой Владимиром Путиным.