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МИД: белорусы в Петербурге могут звонить на "горячую линию"
03.04.2017 17:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 апр – Sputnik. Граждане, родственники которых в настоящее время находятся в Санкт-Петербурге и с которыми невозможно установить связь, могут обращаться на специальный телефон "горячей линии", сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе МИД Беларуси.
© REUTERS Anton Vaganov
Взрыв в поезде на станции "Сенная площадь" метрополитена Санкт-Петербурга
"Если ваши родные и близкие находятся в Санкт-Петербурге и не выходят на связь, вы можете сообщить на "горячую линию", — сказали в МИД.
Там также дали телефон, по которому можно узнать оперативную информацию: +7-919-105-24-94.
Ранее в МИД проинформировали, что сейчас отделение посольства в Петербурге уточняет, есть ли среди пострадавших белорусы.
Свои соболезнования родным погибших выразил в понедельник президент Беларуси Александр Лукашенко, который в настоящее время находится в Петербурге, куда он прибыл на встречу со своим коллегой Владимиром Путиным.
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Сейчас отделение белорусского посольства в РФ пытается выяснить, пострадали ли при взрыве белорусы.
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