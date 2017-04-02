﻿ Минюст вынес ОГП предупреждение за День Воли. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минюст вынес ОГП предупреждение за День Воли

03.04.2017 17:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 апр – Sputnik. Объединенная гражданская партия (ОГП) получила письменное предупреждение от Министерства юстиции за то, что ее представитель распространял информацию о Дне Воли до того, как Мингорисполком вынес решение по поводу проведения массового мероприятия, говорится на сайте ОГП.

Минюст вынес ОГП предупреждение за День Воли
© Sputnik / Виктор Толочко
Минюст вынес предупреждение Партии БНФ за День Воли

Мингорисполком только 24 марта принял решение о формате традиционной уличной акции белорусской оппозиции, которая проводится 25 марта. Было разрешено собраться на площади Бангалор, куда никто в итоге не пришел. Сторонники празднования Дня Воли пришли в район Академии наук, где произошли задержания. 

"По информации, полученной из глобальной компьютерной сети интернет, представитель Объединенной гражданской партии был в числе организаторов проведения массового мероприятия, запланированного в Минске на 25 марта 2017 года", – говорится в предупреждении Минюста, которое публикует сайт партии 

"Организаторы мероприятия призывали граждан принять в нем участие и озвучивали сценарий проведения этого мероприятия. При этом на момент распространения данной информации официального разрешения на проведение массового мероприятия не было. Законодательством Беларуси установлен запрет на распространение информации о массовом мероприятии до получения разрешения на его проведение", – сказано в документе, который подписан министром юстиции Олегом Слижевским.

Глава ведомства ссылается на статью 8 закона "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь". 

Минюст предупредил Национальный комитет партии о том, что в случае повторного нарушения закона (распространение информации об акциях до их официального разрешения), в отношении ОГП может быть поставлен вопрос о применении других мер.

Ранее такое же предупреждение за анонсирование шествия, приуроченного ко Дню Воли, получила Партия БНФ.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Минюста предупредил партию о том, что в случае повторных нарушений законодательства о массовых мероприятиях, к ней будут применены "другие меры".

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
МИД: белорусы в Петербурге могут звонить на "горячую линию"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Aviasales – поиск авиабилетов Яндекс.Метрика