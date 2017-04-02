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Минюст вынес ОГП предупреждение за День Воли
03.04.2017 17:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 апр – Sputnik. Объединенная гражданская партия (ОГП) получила письменное предупреждение от Министерства юстиции за то, что ее представитель распространял информацию о Дне Воли до того, как Мингорисполком вынес решение по поводу проведения массового мероприятия, говорится на сайте ОГП.
© Sputnik / Виктор Толочко
Мингорисполком только 24 марта принял решение о формате традиционной уличной акции белорусской оппозиции, которая проводится 25 марта. Было разрешено собраться на площади Бангалор, куда никто в итоге не пришел. Сторонники празднования
"По информации, полученной из глобальной компьютерной сети интернет, представитель Объединенной гражданской партии был в числе организаторов проведения массового мероприятия, запланированного в Минске на 25 марта 2017 года", – говорится в предупреждении Минюста, которое публикует сайт партии
"Организаторы мероприятия призывали граждан принять в нем участие и озвучивали сценарий проведения этого мероприятия. При этом на момент распространения данной информации официального разрешения на проведение массового мероприятия не было. Законодательством Беларуси установлен запрет на распространение информации о массовом мероприятии до получения разрешения на его проведение", – сказано в документе, который подписан министром юстиции Олегом Слижевским.
Глава ведомства ссылается на статью 8 закона "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь".
Минюст предупредил Национальный комитет партии о том, что в случае повторного нарушения закона (распространение информации об акциях до их официального разрешения), в отношении ОГП может быть поставлен вопрос о применении других мер.
Ранее такое же предупреждение за анонсирование шествия, приуроченного ко Дню Воли, получила Партия БНФ.
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Глава Минюста предупредил партию о том, что в случае повторных нарушений законодательства о массовых мероприятиях, к ней будут применены "другие меры".
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