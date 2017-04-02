МИНСК, 3 апр – Sputnik. Объединенная гражданская партия (ОГП) получила письменное предупреждение от Министерства юстиции за то, что ее представитель распространял информацию о Дне Воли до того, как Мингорисполком вынес решение по поводу проведения массового мероприятия, говорится на сайте ОГП.



© Sputnik / Виктор Толочко Минюст вынес предупреждение Партии БНФ за День Воли

Мингорисполком только 24 марта принял решение о формате традиционной уличной акции белорусской оппозиции, которая проводится 25 марта. Было разрешено собраться на площади Бангалор, куда никто в итоге не пришел. Сторонники празднования Дня Воли пришли в район Академии наук, где произошли задержания.

"По информации, полученной из глобальной компьютерной сети интернет, представитель Объединенной гражданской партии был в числе организаторов проведения массового мероприятия, запланированного в Минске на 25 марта 2017 года", – говорится в предупреждении Минюста, которое публикует сайт партии

"Организаторы мероприятия призывали граждан принять в нем участие и озвучивали сценарий проведения этого мероприятия. При этом на момент распространения данной информации официального разрешения на проведение массового мероприятия не было. Законодательством Беларуси установлен запрет на распространение информации о массовом мероприятии до получения разрешения на его проведение", – сказано в документе, который подписан министром юстиции Олегом Слижевским.

Глава ведомства ссылается на статью 8 закона "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь".

Минюст предупредил Национальный комитет партии о том, что в случае повторного нарушения закона (распространение информации об акциях до их официального разрешения), в отношении ОГП может быть поставлен вопрос о применении других мер.

Ранее такое же предупреждение за анонсирование шествия, приуроченного ко Дню Воли, получила Партия БНФ.