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Минскэнерго извинилось за воскресный блэкаут в Минской области

03.04.2017 17:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 апр – Sputnik. Минскэнерго принесло гражданам извинения за отключение электроэнергии в ряде населенных пунктов в Минской области, произошедшее в воскресенье 2 апреля.

Минскэнерго извинилось за воскресный блэкаут в Минской области
© flickr.com/ Nicholas Boos
Выключатель оставил без света более 17 тысяч домов на Минщине

Электричество в более чем 540 населенных пунктов Вилейского, Мядельского и Минского районов пропало накануне в 15:15 из-за повреждения выключателя 110 кВ на подстанции. Ремонтные работы проходили на протяжении семи часов. 

"Минскэнерго приносит свои извинения потребителям, за причиненные неудобства, связанные с временным отсутствием электроснабжения", – говорится в сообщении РУП.

На предприятии уточнили, что для обеспечения электроснабжением потребителей некоторых населенных пунктов было задействовано 38 дизель-генераторов.

Как ранее сообщили в МЧС, всего без электроэнергии в воскресенье временно оставались более 66 тысяч человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Без электроэнергии в воскресенье 7 часов оставались более 66 тысяч человек.

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