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Минскэнерго извинилось за воскресный блэкаут в Минской области
03.04.2017 17:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 апр – Sputnik. Минскэнерго принесло гражданам извинения за отключение электроэнергии в ряде населенных пунктов в Минской области, произошедшее в воскресенье 2 апреля.
Электричество в более чем 540 населенных пунктов Вилейского, Мядельского и Минского районов пропало накануне в 15:15 из-за повреждения выключателя 110 кВ на подстанции. Ремонтные работы проходили на протяжении семи часов.
"Минскэнерго приносит свои извинения потребителям, за причиненные неудобства, связанные с временным отсутствием электроснабжения", – говорится в сообщении РУП.
На предприятии уточнили, что для обеспечения электроснабжением потребителей некоторых населенных пунктов было задействовано 38 дизель-генераторов.
Как ранее сообщили в МЧС, всего без электроэнергии в воскресенье временно оставались более 66 тысяч человек.
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Без электроэнергии в воскресенье 7 часов оставались более 66 тысяч человек.
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