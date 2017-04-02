МИНСК, 3 апр – Sputnik. Минскэнерго принесло гражданам извинения за отключение электроэнергии в ряде населенных пунктов в Минской области, произошедшее в воскресенье 2 апреля.

Электричество в более чем 540 населенных пунктов Вилейского, Мядельского и Минского районов пропало накануне в 15:15 из-за повреждения выключателя 110 кВ на подстанции. Ремонтные работы проходили на протяжении семи часов.

"Минскэнерго приносит свои извинения потребителям, за причиненные неудобства, связанные с временным отсутствием электроснабжения", – говорится в сообщении РУП.

На предприятии уточнили, что для обеспечения электроснабжением потребителей некоторых населенных пунктов было задействовано 38 дизель-генераторов.

Как ранее сообщили в МЧС, всего без электроэнергии в воскресенье временно оставались более 66 тысяч человек.